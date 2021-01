Pékin grelotte par -19, au plus froid depuis 50 ans

La ville de Pékin a enregistré jeudi sa matinée la plus froide depuis plus de 50 ans, avec un thermomètre qui a atteint la cote de -19,6 degrés.

La capitale chinoise, connue pour son climat extrême, est aux prises depuis mercredi avec un froid sec venu du nord-ouest et des vents forts. La vague de froid doit durer au moins jusqu'à vendredi.

Jeudi au plus chaud de la journée, le mercure ne dépassait pas les -7 degrés, sans pour autant perturber la vie de la cité.

Mercredi après-midi, un groupe de retraités prenait ainsi un bain dans un lac gelé d'un parc de la capitale, en plein vent et par 12 degrés en dessous de zéro.

"L'eau est froide mais on se sent bien quand on sort", a déclaré à l'AFP Nie Bing, un nageur âgé de 60 ans.

"Plus c'est froid plus il faut nager fort", commente un compagnon septuagénaire du nom de Zhang.

Pour pouvoir s'adonner à leur sport favori, qu'ils pratiquent tous les jours quelle que soit la météo, la quinzaine de retraités doivent casser la glace. Ils l'écartent ensuite par plaques entières afin d'aménager une mare suffisamment grande pour effectuer quelques longueurs.

Lorsqu'ils sortent du bain, certains s'aspergent d'eau chaude puis se rhabillent avant de chanter ensemble sur les berges, tout en admirant des patineurs qui évoluent un peu plus loin sur le lac gelé.

M. Zhang admet qu'il fait "plus froid que d'habitude" mais sans s'inquiéter outre mesure. "J'ai déjà nagé par plus froid que ça", assure-t-il.