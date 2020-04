Pendant la pandémie, hausse des empoisonnements aux produits nettoyants aux Etats-Unis

Le nombre d'appels aux centres antipoison américains a augmenté de 20% cette année pour des intoxications aux produits nettoyants et désinfectants, en particulier l'eau de Javel et les gels hydroalcooliques, ont rapporté les Centres américains de lutte contre les maladies (CDC) lundi.

Les centres ont reçu 45.550 appels liés aux deux catégories de janvier à mars, contre 37.822 en janvier-mars 2019. La hausse est assurément liée à la pandémie de Covid-19 en raison de la coïncidence avec le début de la flambée de l'épidémie américaine, début mars, jugent les auteurs.

Deux fois plus d'appels ont été reçus pour l'inhalation de produits désinfectants. De l'ordre de 40% des appels concernaient des enfants de cinq ans ou moins.

Deux exemples illustratifs sont décrits par les responsables de santé publique dans leur rapport.

Une femme a entendu aux informations qu'il fallait laver fruits et légumes après les avoir achetés. Elle a rempli son évier d'eau chaude, de vinaigre et de 10% d'eau de Javel, avant d'y plonger ses produits. Le mélange eau de Javel/vinaigre a déclenché une réaction chimique et produit des vapeurs de chlore qui ont fait tousser la femme. Elle a appelé les secours, a été transportée par ambulance à l'hôpital, où sa respiration s'est améliorée avec un traitement par oxygène et de dilatation des bronches.

L'autre exemple concerne une fillette de moins de cinq ans ayant ingéré du gel hydroalcoolique à base d'éthanol, depuis une bouteille de près de deux litres. Prise de vertige, elle est tombée et s'est cogné la tête. Son taux d'alcoolémie était de 273 mg/dL (plus de trois ou quatre fois la limite pour la conduite en état d'ivresse selon les juridictions). L'enfant est restée 48 heures à l'hôpital.

Les auteurs ne précisent pas le nombre de morts liées à ces empoisonnements.