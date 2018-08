Permis de conduire: une formation pour réduire le délai probatoire

A partir de l'année prochaine, les conducteurs novices pourront réduire le délai probatoire, qui les obligeait à patienter pour obtenir la totalité des 12 points, en suivant une formation "post permis" de sept heures, a annoncé la Sécurité routière.

Peuvent prétendre à cette formation les seuls "titulaires d'un premier permis de conduire (A1, A2, B1 ou B) entre les 6e et 12e mois qui suivent son obtention, ni avant, ni après", indique la sécurité routière dans un communiqué.

Répartie sur une seule journée de sept heures, la formation, qui sera mise en place dès le 1er janvier 2019 et qui relève du volontariat, sera "collective afin de permettre un maximum d'échanges sur les expériences de conduite entre les conducteurs d'une même génération".

En contrepartie et sous réserve de n'avoir commis aucune infraction donnant lieu à retrait de points, les participants verront leur période probatoire réduite: de trois ans à deux ans pour le permis classique, et de deux ans à un an et demi pour les titulaires d'un permis en conduite accompagnée.

Depuis 2003, le permis de conduire est probatoire: les conducteurs obtiennent dans un premier temps six points, puis récupèrent deux points chaque année pendant les trois ans qui suivent (à condition de ne commettre aucune infraction entraînant un retrait de points). Pour la conduite accompagnée, les titulaires récupèrent trois points par an.

Le décret, publié le 8 août au Journal Officiel, ne précise pas le prix de cette formation qui sera dispensée par les écoles de conduite détentrices d'un label délivré ou reconnues par les services de l'État.

Il s'agit pour la Sécurité routière de lutter contre le "phénomène bien connu de sur-confiance", qui survient entre six mois et un an après l'obtention du permis de conduire, et "qui est la cause d'une mauvaise appréciation des risques et donc d'une accidentalité particulièrement élevée".

L'objectif ? "Susciter chez les conducteurs novices un processus de réflexion sur leurs comportements au volant et leur perception des risques au moment où ils acquièrent davantage d'assurance".

En 2016, 718 personnes sont décédées dans un accident impliquant un conducteur novice (soit 21% des presque 3.500 tués en 2016), 325 sont des novices et 393 d'autres usagers.