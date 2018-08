Pérou : découverte archéologique inédite grâce à des mini-robots

En moins d'un mois, le Pérou n'en aura jamais appris autant sur son histoire. Grâce à des recherches lancées en juin avec des robots munis de caméras dans la région d'Ancash au nord de Lima, une équipe d'archéologues péruviens et américains a découvert trois galeries jamais explorées sur le site archéologique de Chavin.



"Ces galeries étaient des sites archéologiques clos." témoigne Luis Felipe Villacorta, vice-ministre péruvien du patrimoine culturel. "Ils ont été abandonnés à la fin de l'époque Chavin et sont restés dans cet état pendant plus de deux millénaires. Cela permet de développer de nouvelles connaissances scientifiques sur un site qui est aussi un patrimoine mondial. "



Jamais sépultures de la civilisation chavin n'avaient été trouvées jusqu'à aujourd'hui. La culture Chavin est la première au Pérou à avoir travaillé le métal, l'or l'argent et le cuivre, entre 1300 et 550 avant l'ère courante



Bien antérieure à Chavin, vers 3800 avant notre ère c'est la civilisation Caral qui vivait au Perou, la plus ancienne d'Amérique. Une fresque de leur époque a également été découverte. Les scientifiques attribuent la disparition de cette civilisation antique péruvienne au réchauffement climatique.