Perpétuité pour le tueur de la mosquée de Québec

Le Canadien qui avait ouvert le feu dans une mosquée de Québec en janvier 2017, tuant six fidèles lors de la pire attaque contre un lieu de culte musulman en Occident, a été condamné vendredi à la prison à vie, sans possibilité de libération avant 40 ans.

Arrêté peu après la fusillade, le jeune Québécois Alexandre Bissonnette plaidait coupable des six meurtres. L'inconnue de ce jugement résidait dans la période de sûreté qui serait retenue par le juge.

Les avocats de l'accusation demandaient une peine exemplaire de 150 ans derrière les barreaux, demande qualifiée de "déraisonnable" et d'anticonstitutionnelle par le juge François Huot.

Une disposition du code pénal canadien, révisée en 2011, permet en théorie de cumuler les peines, mais le magistrat a estimé que "soumettre un meurtrier à une peine supérieure à son espérance de vie risqu(ait) de semer un doute quant à la crédibilité du système judiciaire". Et, selon lui, va à l'encontre de la Charte canadienne des droits et libertés, à valeur constitutionnelle.

Au terme d'un long prononcé de plus de six heures, le juge Huot a ainsi condamné M. Bissonnette à la prison à vie avec une période de sûreté de 40 ans: comme le jeune homme avait 27 ans lors de son arrestation, il ne pourra pas présenter une demande de libération conditionnelle avant ses 67 ans.

"Vous avez tué six de vos semblables, dont le crime était d'être différents de vous", a lancé le magistrat lors de son verdict.

"Avec votre haine et votre racisme vous avez gâché leur vie, la vôtre et celle de vos parents. Le crime que vous avez commis mérite la plus grande des dénonciations", a-t-il tranché.

Le jeune Québécois, ex-étudiant en sciences politiques séduit par les idées nationalistes et suprémacistes, a mené "une attaque préméditée, gratuite, sournoise et meurtrière", a résumé le juge.

- "Haine viscérale" -

A 19H55 le dimanche 29 janvier 2017, fusil à la main, Alexandre Bissonnette franchissait la porte principale de la mosquée de Québec et ouvrait le feu de sang-froid sur la quarantaine d'hommes et quatre enfants qui bavardaient après la prière dans la grande salle du rez-de-chaussée.

Six hommes tombent sous ses balles et cinq sont grièvement blessés, dont un est aujourd'hui tétraplégique.

Les six musulmans tués étaient tous des binationaux ayant émigré au Canada: deux Algériens, deux Guinéens, un Marocain et un Tunisien. Informaticien, professeur d'université ou épicier, ils étaient tous intégrés à la vie québécoise depuis de longues années.

Présent lors de l'attaque, Ahmed Cheddadi a réagi à ce verdict en disant "respecter la décision de M. le juge", tout en trouvant "dur sincèrement" d'imaginer que le meurtrier puisse être relâché un jour.

"La haine viscérale des immigrants de confession musulmane" animait le meurtrier, a regretté le juge.

L'attaque contre la mosquée de Québec "demeurera à jamais inscrite en lettres de sang dans l'histoire de cette ville, de cette province, de ce pays", a-t-il remarqué, soulignant que ce crime était "hautement prémédité".

"Les actes posés par Alexandre Bissonnette portent atteinte à nos valeurs sociétales fondamentales", a également accusé le magistrat dans un jugement de 246 pages.

Veste de complet et chemise blanche, Alexandre Bissonnette a écouté à la barre le juge prononcer son verdict, le regard vers le sol.

Présents parmi les 250 personnes du public, ses parents ont écouté la sentence en essuyant des larmes, tout comme plusieurs amis et proches des victimes.

La défense et l'accusation se sont abstenus dans l'immédiat de commenter le verdict. Les deux parties ont 30 jours pour interjeter appel.