Perpétuité requise contre Bilal Taghi pour le premier attentat jihadiste en prison

Un "fanatique", "acharné à mentir" : la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans, a été requise vendredi contre le détenu radicalisé Bilal Taghi qui avait tenté d'assassiner deux surveillants de la prison d'Osny (Val-d'Oise) en 2016.

Cette attaque, violente et déterminée, au coeur même d'une "unité dédiée" à la déradicalisation où l'accusé purgeait une peine de cinq ans après un départ avorté en Syrie, est considérée comme le premier attentat jihadiste en prison.

L'avocat général a appelé à sanctionner un "engagement irrémédiable dans une idéologie radicale" par un homme qui "n'a cessé de mentir" : "ce qui s'est passé à Osny nous rappelle que la dissimulation fait partie de l'art du jihad", assène-t-il, rappelant que l'accusé s'était vanté d'avoir berné la pénitentiaire qui ne le croyait pas dangereux.

"Si votre cour le condamne insuffisamment, tient compte de ses mensonges incessants, de ses pleurnicheries, Bilal Taghi va pouvoir se payer la République une nouvelle fois", a mis en garde Guillaume Michelin.

Estimant que le jihadiste a agi seul - ce qui "est une fierté pour lui" -, le magistrat a demandé l'acquittement pour l'infraction d'association de malfaiteurs terroriste.

Le Franco-marocain, 27 ans, avait immédiatement reconnu avoir voulu tuer un représentant de l'Etat français au nom de Daech et dit qu'il recommencerait s'il en avait "l'occasion". Il assure aujourd'hui avoir renoncé à l'idéologie mortifère du groupe Etat islamique.

Ses derniers mots ont été pour ses victimes à qui il a demandé "pardon". La veille, en larmes, il avait salué le "cours d'humanité" adressé par l'une de ses victimes, comme "une claque dans la gueule".

"Je pense que tout n'est pas perdu", lui avait lancé l'un des surveillants,Philippe X., le ramenant "au sens qu'il voulait donner à sa vie", pour ses enfants.

- "Sa vocation, c'est le jihad" -

Un changement auquel l'accusation n'a pas cru une seconde. "Sa vocation c'est le jihad. L'aboutissement du jihad, c'est la prison ou la mort. Je vous demande de lui donner la prison", déclare l'avocat général.

Guillaume Michelin s'est attaché à décrire l'ancrage de Bilal dans la violence, dès son enfance, et sa recherche désespérée d'un cadre, qu'il va trouver dans l'idéologie jihadiste.

Après l'échec de son départ en Syrie en 2015, dès son arrivée à Osny, Bilal Taghi a "dans un coin de la tête", comme il l'a dit lui-même à l'audience, l'idée de tuer un surveillant.

"Derrière les bouffonneries qu'il donne à voir au quotidien, Bilal Taghi est constamment à l'affût. Il faut imaginer ce lion du califat qui chasse pendant des mois dans les couloirs de la maison d'arrêt d'Osny à la recherche de sa proie", dit le magistrat, décrivant une attaque "sauvage".

Le 4 septembre 2016, armé d'un couteau artisanal, Bilal Taghi sort de sa cellule de la prison d'Osny (Val-d'Oise) pour la promenade de 15 heures. Il frappe un premier gardien au niveau de la carotide puis en blesse un second.

Les deux surveillants parviennent à se mettre à l'abri. En attendant les équipes d'intervention qui le maîtriseront trois heures plus tard, il sourit à la caméra, fait sa prière et trace un cœur sur une vitre après avoir trempé son doigt dans le sang qui macule le sol.

"Il a réussi à semer la terreur dans une prison, il est devenu une star. C'est pour lui une victoire, une fierté", affirme M. Michelin.

La défense n'a pas cherché à convaincre la cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats, de la "sincérité" de Bilal Taghi, mais a argumenté sur la question de l'humanité.

"Le fanatisme d'un jeune de 27 ans n'est pas irréversible", a dit Matthieu Chavanne, espérant que ces quatre jours de procès auront laissé Bilal Taghi "plus instruit, plus perturbé, plus ancré dans la communauté des hommes".

Il a décrit un homme sans charpente intellectuelle, qui "a adhéré au jihadisme non pas par passion du cadre" mais du fait "du lien charnel avec ses frères" morts en Syrie.

Son collègue Xavier Nogueras a plaidé contre la perpétuité requise, dénonçant une sévérité qui fait glisser une "société inquiète" vers "un rétablissement de la peine de mort" : "la perpétuité, c'est une peine de neutralisation définitive. On vous demande un cadre de vie".

Verdict attendu en fin de journée.