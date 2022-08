Perquisition chez Donald Trump : le FBI cherchait des documents en lien avec l'arme nucléaire

Les accusations s’accumulent contre Donald Trump. L’ancien président des États-Unis est sous le coup de plusieurs procédures judiciaires, qui entraînent une véritable tempête politique dans le pays. Dernières révélations en date, faites par le Washington Post : l’objectif de la perquisition par le FBI de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump en Floride, était de récupérer des documents classifiés.



Certains de ces documents, sortis de la Maison Blanche par Donald Trump au cours de son mandat, seraient classés top secret et pourraient même porter sur l’arme nucléaire affirme le Post, qui cite des sources “proches de l’enquête”. La classification “top secret” est réservée à des documents pouvant causer “des dommages extrêmement graves à la sécurité nationale” selon les Archives. Le FBI aurait décidé de mener cette perquisition exceptionnelle de peur que ces documents “ne tombent entre de mauvaises mains”.



On ignore pour le moment la nature de ces documents, ou même s’ils ont bien été trouvés chez Donald Trump, mais le ministère de la Justice a lancé une procédure visant à rendre public le mandat de perquisition. Donald Trump a annoncé sur son réseau social, Truth Social, qu’il ne s’opposerait pas à cette procédure. Des détails supplémentaires pourraient donc émerger dans les prochains jours.

Non respect du Presidential Records Act

La procédure en cours ne date pas d’hier. Tout commence en janvier, lorsque les Archives nationales américaines réclament la restitution de plus d'une quinzaine de boîtes de documents officiels liés au mandat de Donald Trump et conservés par celui-ci à Mar-a-Lago.

L’ex-président n’en est pas à son premier différend avec les Archives nationales : tout au long de son mandat, il a ignoré le Presidential Records Act. Mise en place après le scandale du Watergate et la démission du président Nixon, cette loi stipule que tous les documents (emails, mémos, lettres fax etc) en lien avec la présidence sont la propriété de l’État fédéral et doivent être consignés et transmis aux Archives Nationales lorsqu’un président quitte ses fonctions.



Donald Trump, qui a quitté la Maison Blanche en janvier 2021 aurait donc dû restituer ces documents depuis plus d’un an et demi. Suite à la demande des Archives Nationales, une quinzaine de boîtes de documents avaient été rendues en avril, certaines clairement marquées “confidentielles” et accessibles à un nombre très restreints de hauts fonctionnaires américains. Lors de la perquisition du mardi 9 août, le FBI a saisi 12 boîtes de documents supplémentaires, dont on ignore pour le moment le contenu.



Mais le ministère de la Justice fait face à une pression de plus en plus forte pour rendre public ses découvertes. Jeudi, la présidente de la commission parlementaire chargée de l’enquête sur l’assaut du Capitole, Carolyn B. Maloney, a accusé le ministère d’interférer avec son travail en lui refusant l’accès à ces documents.