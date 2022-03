Personnalités préférées des enfants: Soprano reste en tête, percée du youtubeur Michou

Le chanteur Soprano reste pour la troisième année consécutive la personnalité préférée des 7-14 ans, devant le youtubeur Michou qui se hisse directement sur la deuxième marche, selon le sondage annuel Ipsos pour Le Journal de Mickey, en kiosques mercredi.

De son vrai nom Miguel Mattioli, Michou, 20 ans, est le premier youtubeur à figurer dans ce classement. Avec plus de 7 millions d'abonnés, le jeune homme originaire des Hauts-de-France s'est fait connaître avec des vidéos humoristiques de ses parties du jeu vidéo Fornite. Il a participé aussi à l'émission Danse avec les stars sur TF1.

Le footballeur Kylian Mbappé complète le podium, devant l'astronaute Thomas Pesquet, le gardien de but Hugo Lloris, le comédien Jean-Paul Rouve et le magicien Eric Antoine. Le duo Bigflo et Oli se classe 9e. Teddy Riner est 11e.

Autres youtubeurs et influenceurs à faire leur entrée dans ce palmarès, McFly et Carlito (7 millions d'abonnés) s'installent à la 14e place.

En mai dernier, le duo a fait passer à Emmanuel Macron un concours d'anecdotes, enregistré à l'Elysée. Auparavant, ils avaient relevé un défi présidentiel avec une vidéo pour promouvoir les gestes barrières face au Covid-19, qui a enregistré plus de dix millions de visionnage.

Du côté des femmes, Angèle, à la 16e place, est la première à apparaître dans ce palmarès 2021, suivie de Louane (24e) et Mimi Mathy (26e).

"Aucune femme n'est présente dans les favoris des garçons. Les filles plébiscitent autant des femmes que des hommes dans leur personnalités préférées, mais pas les garçons", souligne Le Journal de Mickey.

Cette étude de l'Institut Ipsos a été réalisée du 9 au 16 février auprès de 400 enfants représentant les 7-14 ans, à partir d'une liste de 81 personnalités francophones ayant fait l'actualité en 2021.