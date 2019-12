Perte d'une 3e étoile: réveillon amer pour Marc Veyrat qui perd son procès contre le Michelin

Le Guide Michelin n'a pas à dévoiler ses arcanes: le chef Marc Veyrat, qui voulait savoir pourquoi l'un de ses restaurants avait été privé en janvier de sa 3e étoile, a été débouté par la justice mardi.

Le tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en référé, a en effet jugé que le célèbre chef au chapeau noir n'avait produit "aucune pièce relative à l'existence d'un dommage et à la réalité de leur préjudice".

Marc Veyrat considérait au contraire qu'en rétrogradant de trois à deux étoiles son restaurant de Manigod (Haute-Savoie) La Maison des Bois, le guide gastronomique avait fait "une erreur". "Ils ont confondu les plats, (...) ils ont tout mélangé", a-t-il déploré mardi, interrogé par l'AFP.

Par la voix de son avocat Emmanuel Ravanas, il avait demandé, à l'audience fin novembre, à obtenir les preuves des inspections du guide et des compétences de ses inspecteurs, ainsi que "la trace des débats" ayant conduit au déclassement de son établissement.

Le restaurant, qui avait obtenu sa troisième étoile en 2018, avait en effet été déclassé à peine un an plus tard.

Après une réunion infructueuse en mars avec le directeur du guide Gwendal Poullennec, et n'ayant pu obtenir son déréférencement, le chef savoyard l'avait donc attaqué en justice, réclamant un euro symbolique de réparation pour le préjudice subi.

Le chef de 69 ans s'était en effet dit "en dépression" après la perte de cette 3e étoile.

- "Très affecté" -

"Marc Veyrat ne saurait se contenter de simples constats d'huissiers tronqués et caviardés en guise de toute réponse à ses questions légitimes. Tout élève objet d'un examen a le droit d'accéder à sa copie", a réagi mardi Me Ravanas dans un communiqué à l'AFP.

"Très affecté", M. Veyrat "ne peut que continuer de penser que le restaurant La Maison des Bois a été victime d'une erreur d'appréciation avec des inspecteurs qui ont notamment confondu une recette complexe à base de produits savoyards avec une vulgaire tranche de cheddar", a-t-il ajouté.

"Si on me dit: +M. Veyrat, votre cuisine est moins bonne qu'avant+, j'accepte tout. Je respecte le Michelin, je dis : +Amen, on va faire le nécessaire", mais "là, c'est des critères incroyables", a commenté le principal intéressé.

Le tribunal de Nanterre a cependant estimé que les pièces qu'il avait produites étaient "insuffisantes à démontrer l'existence d'un motif légitime de nature à justifier qu'il soit porté une atteinte disproportionnée à l'indépendance d'évaluation constitutive de la liberté d'expression des inspecteurs du guide".

Et le tribunal de rappeler que cette liberté était "garantie" par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

"Il doit être rappelé qu'il n'existe aucune protection légale particulière des critiques gastronomiques", a rétorqué Me Ravanas dans son communiqué.

- "Gesticulations médiatiques" -

Pour Richard Malka, l'avocat du guide, c'est pourtant bien "le droit de critique au bénéfice des consommateurs" qui a été consacré par le tribunal.

"Il faut souhaiter que cette décision mette fin aux gesticulations médiatiques et aux divagations juridiques de M. Veyrat", a indiqué Me Malka à l'AFP, estimant que les griefs du demandeur revêtaient un "caractère malveillant et totalement imaginaire".

"Nous espérons maintenant que M. Veyrat puisse consacrer son énergie à sa cuisine plutôt qu'à de mauvais procès", a-t-il ajouté.

Estimant la procédure lancée par M. Veyrat abusive, le Guide Michelin réclamait 30.000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal n'a cependant pas fait droit à sa demande.

Le chef savoyard a confirmé à l'AFP qu'il ne comptait pas s'arrêter là sur le plan judiciaire: "C'est pas fini, je suis un guerrier moi. Je ne me laisserai pas faire", a-t-il prévenu.

Il ne poursuit néanmoins "aucun objectif financier mais la simple demande d'être déréférencé pendant un temps" du Guide Michelin, a souligné son avocat.

M. Veyrat avait indiqué dernièrement avoir vu le chiffre d'affaires de son restaurant savoyard grimper de "7% en un an", faisant dire à Me Malka, à l'audience de novembre, que l'action en justice du chef étoilé n'était qu'une "opération publicitaire".