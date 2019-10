Petr Cech va redevenir gardien de but... d'une équipe de hockey

Après les cages de foot, les cages de hockey: l'ancien gardien de but de Chelsea et d'Arsenal Petr Cech a annoncé mercredi s'être engagé avec le club de hockey sur glace de Guildford Phoenix, qui évolue en 4e division britannique.

"Après 20 ans en tant que footballeur professionnel, c'est une merveilleuse expérience de pouvoir pratiquer le sport auquel j'adorais jouer et que j'adorais regarder quand j'étais enfant", a expliqué le Tchèque de 37 ans qui a mis un terme à sa carrière de footballeur en juin dernier après une ultime saison sous le maillot d'Arsenal.

"J'espère pouvoir aider cette jeune équipe à atteindre ses objectifs et à remporter le plus de matches possible quand j'aurai la chance de jouer", a poursuivi Cech qui est devenu conseiller technique du club de Chelsea après sa carrière de joueur.

Fondé en 2017, Guildford Phoenix est un club de hockey sur glace du sud de Londres, qui évolue en quatrième division britannique.

Pendant sa carrière de footballeur, Cech a remporté notamment quatre titres de champion d'Angleterre, quatre Coupes d'Angleterre, une Ligue des champions (2012) et la Ligue Europa (2013) avec Chelsea où il a évolué de 2004 à 2015.

Il avait ensuite rejoint Arsenal, club avec lequel il a notamment décroché une autre Coupe d'Angleterre avant de ranger les gants à l'issue de la saison dernière.