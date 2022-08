Pétrole : l’Opep+ augmente à peine sa production, loin des attentes occidentales

Chargement du lecteur...

L’Opep+ une alliance avec l’Arabie Saoudite et la Russie.

Une décision de l'Opep+ sur fond de tensions internationales

Une très légère hausse des objectifs de production.

Le déplacement de Joe Biden en Arabie Saoudite il y a deux semaines mettait en évidence "le désespoir de Biden à l'approche des élections de mi-mandat", selon Craig Erlam, analyste des cours de matières premières pour Oanda. Selon lui, la visite du président américain avait pour principal objectif d’obtenir de Riyad une augmentation de la production de pétrole. Les pays occidentaux demandent cette hausse de la production afin "d’atténuer la tension sur le marché et de faire baisser les prix" affirme le spécialiste contacté par l'AFP.L’Arabie Saoudite est la chef de file de l’Organisation des pays exportateurs de pétroles (Opep). En 2016, les 13 pays de l’organisation s’associent à 10 autres pays, dont la Russie, pour former l’Opep+. Cette alliance vise à réguler les cours du pétrole en fonction des intérêts de ses États membres. Ensemble, ces 23 États produisent environ la moitié du pétrole mondial à ce jour.Mois après mois, les 23 membres de l’Opep+ s'en sont tenus à des ouvertures marginales de leurs vannes. Au plus fort de la pandémie de Covid-19 les pays membres ont volontairement laissé sous terre des millions de barils. L’objectif était de ne pas inonder le marché dans un contexte de baisse de la demande mondiale liée aux confinements et restrictions sanitaires.La réouverture de l’économie et le rebond de la demande en brut incitent l’Opep+ à réduire progressivement ses coupes. En mai 2022 une nouvelle stratégie d'augmentation graduelle du volume total de production est actée. Cette stratégie se fait en collaboration entre la Russie et les pays de l'Opep. Ces derniers refusent de mettre à l'écart le Kremelin malgrè l'invasion de l'Ukraine. L'augmentation décidée est ainsi répartie proportionnellement entre chacun des membres. Les quotas sont identiques pour Moscou et Ryad, les deux piliers de l'alliance.Officiellement, l’accord de production décidé en mai dernier doit prendre fin au mois de septembre 2022.Les débats techniques se sont tenus, ce mercredi 3 août à Vienne, par visioconférence. Ils sont suivis dans la foulée par une réunion ministérielle. Lors de ces discussions,"Riyad et ses alliés doivent décider s'il convient d'accéder aux demandes [des pays occidentaux] en augmentant sensiblement leur production ou faire preuve de solidarité envers la Russie en gardant la même ligne", résume Tamas Varga directeur financier chez Westbrook contacté par l'AFP.La réunion comporte deux enjeux majeurs, selon Craig Erlam. D'une part, elle permet de déterminer si "le groupe est encore uni et à quel point il est déterminé à rééquilibrer le marché". Deuxièmement, elle doit permettre de savoir "si le président Biden a une quelconque influence sur le cartel".La semaine dernière, le président français Emmanuel Macron recevait Mohamed Ben Salmane pour le convaincre d’acter une augmentation de la production.Les 23 États de l'Opep+ ont finalement décidé à l'issue de la réunion du mercredi 3 août d'une très légère hausse de la production. Cette hausse représente une augmentation de "100.000 barils par jour pour le mois de septembre", selon le communiqué de l'association. Une hausse largement inférieure aux "648 000 barils suplémentaires par jour" acté en juillet dernier.