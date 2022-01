Pétrole: l'Opep+ se réunit avec une légère hausse de la production en ligne de mire

Les vingt-trois pays de l'Opep+, réunis mardi, devraient poursuivre leur ouverture progressive des vannes alors que la demande de pétrole est à ce stade peu affectée par la propagation du variant Omicron.

Les représentants des treize membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs dix alliés via l'accord Opep+ ont débuté leur entrevue mensuelle par vidéoconférence, selon une personne au fait de ces négociations.

Le Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) a démarré peu après 13H00 heure de Paris et de Vienne, siège de l'Organisation (12H00 GMT), et sera suivi de la rencontre plénière.

"Aucune surprise n'est attendue, l'Opep+ devrait décider d'augmenter sa production de 400.000 barils par jour" le mois prochain, note Bjornar Tonhaugen, analyste chez Rystad Energy.

En décembre, les producteurs avaient déjà décidé d'accélérer un peu leurs extractions, malgré les inquiétudes autour d'Omicron qui avaient fait flancher les cours, promettant simplement de surveiller de très près le marché.

- Impact limité -

Pari payant pour le cartel: l'organisation avait ainsi répondu aux craintes de Washington sur les prix à la pompe, s'attirant les remerciements de la Maison Blanche... Alors même que les cours du brut repartaient de plus belle, alimentant une poussée de l'inflation à travers le monde.

Mardi vers 12H50 GMT, le prix du pétrole de Brent, référence européenne du brut, s'inscrivait en hausse de 15% par rapport à son niveau d'avant la réunion de décembre, et s'échangeait pour 79,31 dollars, une hausse qui pourrait se poursuivre en 2022, préviennent plusieurs analystes.

"Il y a un consensus de plus en plus large chez les experts scientifiques: l'immunité est de plus en plus répandue" et la demande de pétrole ne devrait donc pas être trop limitée par des nouvelles mesures sanitaires, estime Tamas Varga, analyste chez PVM.

Dans le même sens, les analystes de l'Opep ont affirmé aux 13 pays membres et à leurs dix partenaires lors d'une réunion technique lundi que les conséquences d'Omicron sur la demande seraient modérées.

De quoi doper l'appétit des investisseurs pour le brut, même si "l'Agence internationale de l'Energie prévient qu'il va y avoir un surplus d'or noir dans les premiers mois de 2022", souligne Ipek Ozkardeskaya, analyste chez SwissQuote.

- Relance difficile -

Si l'Opep+ s'accorde sur une hausse de 400.000 barils par jour, ses membres pourraient avoir du mal à parvenir à un tel volume.

"Il faut bien se souvenir qu'une hausse du seuil de production autorisé n'est pas la même chose qu'une réelle augmentation", souligne dans une note Bjarne Shieldrop, analyste chez SEB, qui remarque que plusieurs pays peinent déjà à augmenter leurs extractions.

"Le Nigeria et l'Angola sont les deux exemples les plus évidents, mais il est important de noter que la Russie n'a pas non plus accru sa production en décembre, signe qu'elle pourrait déjà avoir atteint sa capacité maximale", souligne-t-elle.

Moscou, qui fait partie des producteurs qui se sont alliés à l'Opep dans le cadre de l'Opep+, pèse autant que l'Arabie saoudite sur le marché du brut.

Autre poids lourd en difficulté, l'Iran, dont les exportations sont limitées par les sanctions américaines.

Et tandis que les pourparlers ont repris fin novembre à Vienne entre Téhéran et les Occidentaux pour tenter de faire revenir les Etats-Unis dans l'accord sur le nucléaire, avec à la clé pour la République islamique une levée des mesures punitives, le marché semble pour l'instant sceptique sur le retour des barils iraniens.

"Un échec (des négociations) mènerait à de nouvelles sanctions mais également à une remontée des tensions au Moyen-Orient et dans le Golfe", ce qui pourrait encore faire monter les prix, avertit M. Shieldrop.

A la veille du sommet de mardi, l'Opep a nommé un nouveau secrétaire général: le Koweïtien Haitham Al-Ghais, vétéran du secteur, succédera en août et pour trois ans au Nigérian Mohammed Barkindo.

En poste depuis 2016, c'est sous la houlette de M. Barkindo que l'Opep a repris son statut de meneur du marché du brut grâce à l'alliance Opep+.

"Alors qu'un autre chapitre débute avec la nouvelle année, souvenons-nous avec fierté de ce que nous avons accompli par le biais de cette coopération historique", s'est félicité lundi M. Barkindo.