PGA: Tiger Woods impressionne au 3e tour du Players Championship

L'ancien N.1 mondial Tiger Woods a bouclé le 3e tour du Players Championship avec une impressionnante carte de 65 (-7), son record dans l'épreuve, samedi à Ponte Vedra Beach (Floride).

Woods, qui avait franchi le cut de justesse la veille, a bondi de 60 places pour s'emparer du 8e rang provisoire de l'épreuve, avec un total de 208 (-8). Il a amélioré d'un coup son record personnel dans l'épreuve (66) établi en 2001.

L'Américain, 92e mondial, compte sept coups de retard sur le leader provisoire, son compatriote Webb Simpson (-15), qui n'a pas encore débuté son 3e tour.

Il a rallié le club-house avec huit birdies, dont six sur les neuf premiers trous, et un bogey.

"J'ai réussi des bons coups tout au long de la journée, je me sentais bien dans tous mes coups, dans toutes les situations", s'est-il félicité.

"La grande différence par rapport à mes derniers parcours, c'est que j'ai réussi des putts difficiles", a souligné le joueur aux 14 titres du Grand Chelem.

Woods, double vainqueur de l'épreuve (2001, 2013), l'une des plus cotés et mieux dotés du circuit professionnel nord-américain (PGA), court après sa première victoire depuis août 2013.

"Je ne serai pas dans le top 10 en fin de journée, je pense que vu les conditions du jour, il y aura des cartes encore meilleures que la mienne", a-t-il prévenu.

Woods, 42 ans et opéré à quatre reprises du dos entre 2014 et 2017, avait terminé 2e du Valspar Championship en mars, son meilleur résultat depuis plus de quatre ans.