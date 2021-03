Philippines: 24 millions de personnes à Manille et ses environs confinées

Les Philippines ont annoncé samedi un nouveau confinement, la semaine prochaine, pour plus de 24 millions de personnes à Manille et ses environs, alors que les hôpitaux de la capitale peinent à absorber une flambée des infections au Covid-19.

Ces restrictions renforcées sont imposées au coeur économique du pays, qui concentre un cinquième de la population, alors que des variants plus contagieux alimentent une recrudescence des cas.

La mesure, prévue pour durer une semaine, a été annoncée par le porte-parole de la présidence Harry Roque. Elle s'applique à la région de Manille et à quatre provinces voisines, qui se trouvent déjà isolées dans une "bulle de voyage" pour tenter d'empêcher la hausse des cas de se propager au reste du pays.

"Le virus est l'ennemi, pas le gouvernement", a insisté M. Roque. "Alors que nous restons à la maison, nous nous attendons à ce que les taux d'infection ralentissent. Le gouvernement est prêt à fournir de l'aide", a-t-il ajouté.

A partir de lundi, la population concernée devra travailler à domicile, à l'exception des travailleurs essentiels, et les transports en commun seront suspendus.

Tous les rassemblements importants seront interdits, un couvre-feu de 18H00 à 5H00 instauré et les commerces non essentiels fermés.

Les gens seront autorisés à sortir pour faire de l'exercice, mais un ordre de rester à la maison pour tous les enfants et les personnes âgées reste en vigueur.

Alors que les précédents confinements ont durement frappé l'économie des Philippines, M. Roque a estimé que moins de jours travaillés la semaine prochaine en raison des jours fériés de Pâques jeudi et vendredi limiteraient les perturbations.

Les nouvelles infections dans le pays ont atteint 9.595 samedi - le deuxième chiffre le plus élevé en une seule journée depuis le début de la pandémie - portant le nombre total de cas à plus de 712.000 dans ce pays d'environ 110 millions d'habitants dont douze millions dans la capitale, où beaucoup vivent dans des quartiers pauvres et surpeuplés.

- "Comme une guerre" -

Le groupe de recherche indépendant OCTA, qui a averti que les nouvelles infections quotidiennes pourraient dépasser les 11.000 d'ici la fin du mois de mars, a déclaré samedi que des restrictions plus strictes étaient nécessaires pendant au moins deux semaines pour "éviter que nos hôpitaux et nos agents de santé ne soient submergés".

Un nombre croissant d'hôpitaux de la capitale signalent que les lits dédiés aux patients Covid sont pleins.

"C'est comme une guerre là-bas", a déclaré à l'AFP un médecin qui travaille comme consultant dans plusieurs établissements publics.

"Les gens meurent à la maison parce que personne ne les accepte (à l'hôpital) - même ceux qui ont de l'argent et sont prêts à payer", a-t-il témoigné, sous couvert de l'anonymat.

Malgré la mise en quarantaine des habitants de plusieurs zones, les couvre-feux nocturnes stricts, l'ordre de maintenir les enfants chez eux et l'interdiction faite aux étrangers de pénétrer sur le territoire philippin intervenus ces dernières semaines, les autorités n'ont pas réussi à enrayer la propagation du virus.

Le gouvernement philippin espère vacciner 70 millions de personnes cette année mais doit faire face à la défiance de la population.

Un sondage publié vendredi par Pulse Asia indique que 61% des Philippins ne veulent pas se faire vacciner contre le Covid-19 - la plupart pour des questions de sécurité.