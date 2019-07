Philippines: procès d'une journaliste critique du président Duterte

Le procès pour diffamation de Maria Ressa, une journaliste philippine distinguée par le magazine Time, s'est ouvert mardi, ses défenseurs affirmant qu'elle paie sa couverture critique du gouvernement du président Rodrigo Duterte.

Maria Ressa, qui dirige le site d'informations en ligne Rappler, comparaît libre mais elle risque des années de prison si elle est reconnue coupable aux termes d'une loi sur la cyber diffamation.

Rappler a écrit de nombreux articles sur la politique du gouvernement philippin, souvent critiques, y compris sur sa campagne de lutte contre la drogue qui a fait des milliers de morts et est susceptible selon les défenseurs des droits d'être un crime contre l'humanité.

Mme Ressa, élue personne de l'année en 2018 par le magazine Time, est sous le coup de multiples chefs d'accusation en rapport avec Rappler.

"Le gouvernement espère nous intimider en siphonnant à la fois mon temps et nos ressources", a dit la journaliste, qui n'était pas à l'audience, à l'AFP. "Je ne me laisserai pas intimider. Nous allons continuer à faire notre travail. La mission des journalistes n'a jamais été aussi importante qu'elle ne l'est aujourd'hui aux Philippines."

L'audience de mardi n'a duré que quelques instants, avec le témoignage d'un témoin, et reprendra le 30 juillet.

Le procès découle d'un article écrit en 2012 sur les liens supposés entre un homme d'affaires et le président de l'époque de la Cour suprême de l'archipel.

La plainte déposée par l'homme d'affaires avait initialement été rejetée en 2017 mais le dossier a ensuite été transmis au parquet.

Les poursuites résultent d'une loi controversée sur la cybercriminalité, réprimant la diffamation en ligne mais aussi le harcèlement ou la pédopornographie.

La défense de Mme Ressa fait valoir que l'article avait été publié des mois avant la promulgation de la loi - qui ne peut être rétroactive - mais le gouvernement argue qu'il tombe sous le coup de cette législation puisqu'il avait été actualisé en 2014.

L'affaire a fait du bruit à l'international. La ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland et l'ancienne secrétaire d'Etat américaine Madeleine Albright s'étaient dites inquiètes pour les droits démocratiques dans l'archipel.

L'avocate Amal Clooney a rejoint l'équipe de défense de la journaliste philippine, expliquant qu'elle avait souvent à traiter ce type d'affaire où des "journalistes qui révèlent des abus risquent l'arrestation tandis que ceux qui commettent les abus le font avec impunité".

Le président Duterte dément toute ingérence dans l'affaire. Il a fait de Rappler la cible de ses critiques, l'a interdit de couvrir les événements publics tout en empêchant les membres du gouvernement de parler à ses journalistes.