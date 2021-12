Philippot appelle les opposants au pass vaccinal à manifester le 8 janvier

Le candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot a invité plusieurs responsables politiques opposés au pass vaccinal à manifester en "union sacrée" le 8 janvier contre ce nouveau laissez-passer qui doit succéder au pass sanitaire.

"L'heure est à l'union sacrée pour la défense de nos libertés et de notre modèle démocratique, (...) pour la défense de nos enfants" et "pour la France", affirme l'ancien bras droit de Marine Le Pen dans un courrier daté de mercredi, qu'il a transmis notamment à trois de ses soutiens - Jean-Frédéric Poisson, Jacline Mouraud et Philippe de Villiers - ainsi qu'aux candidats Marine Le Pen (RN), Eric Zemmour (Reconquête) et Nicolas Dupont-Aignan (DLF).

M. Philippot a aussi envoyé son courrier aux candidats François Asselineau (UPR), Jean-Luc Mélenchon (LFI), Jean Lassalle, ainsi qu'à l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy.

Le président des Patriotes, qui tient toutes les semaines des manifestations à Paris contre la politique sanitaire du gouvernement, les "conjure de participer le 8 janvier prochain à une grande manifestation unitaire pour la défense de nos libertés" qu'il voit comme "un électrochoc" pour "freiner un gouvernement devenu fou".

"Notre pays bascule dans un totalitarisme assumé, où le pouvoir dresse sans aucune morale, et à grand renfort de mensonges une partie de la population contre une autre", soit "les vaccinés +quasiment libres+ (...) et les non vaccinés, condamnés à la mort sociale", estime Florian Philippot.

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal (un test négatif ne suffisant plus pour entrer dans les lieux soumis au pass) doit être présenté lundi lors d'un Conseil des ministres exceptionnel, puis examiné à compter de mercredi au Parlement, avec l'objectif d'une entrée en vigueur "dès la première quinzaine du mois de janvier" selon le gouvernement.