Photojournalisme: Visa d'or News pour Guillermo Arias de l'AFP

Le photographe mexicain Guillermo Arias (AFP) a remporté samedi à Perpignan le Visa d'or News, prix le plus prestigieux du festival Visa pour l'image, pour son travail sur les caravanes de migrants en Amérique centrale, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les autres nommés étaient Ivor Prickett (The New York Times) pour "la fin du califat" du groupe Etat islamique en Irak/Syrie, Goran Tomasevic (Reuters) pour "une autre guerre civile en Libye" et l'Italien Lorenzo Tugnoli (The Washington Post / Contrasto-Rea) pour la crise au Yémen.

Guillermo Arias succède à la Française Véronique de Viguerie, première femme à décrocher le Visa d'or Paris Match News depuis 20 ans. Elle était seulement la cinquième depuis la première édition en 1989 de cette manifestation, présentée comme la plus importante consacrée au photojournalisme dans le monde.

Les derniers lauréats de ce prix sont: le Belge Laurent Van der Stockt, couronné en 2017 pour sa couverture de la bataille de Mossoul (Irak) et deux photographes de l'AFP, le Grec Aris Messinis (2016) et le Turc Bulent Kiliç (2015), pour leurs travaux sur la crise des migrants.