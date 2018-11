Photos avec sa nouvelle compagne: Valls demande la condamnation de Paris-Match

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a demandé vendredi la condamnation par la justice de l'hebdomadaire Paris-Match, qui avait publié fin août des "photos volées" de lui avec sa nouvelle compagne, la femme d'affaires catalane Susana Gallardo.

L'hebdomadaire avait fait sa Une le 30 août sur cette relation et sur la "conquête" de la mairie de Barcelone par Manuel Valls, et publié plusieurs photos du couple en vacances, dont certaines les montrant en maillot de bain.

Saisi en référé (procédure d'urgence) par l'ex-Premier ministre, le tribunal de grande instance de Paris doit dire le 30 novembre s'il s'agit d'une atteinte à la vie privée et à l'image de M. Valls ou d'une information légitime du public, l'ex-Premier ministre affichant à l'époque son ambition d'être candidat à la mairie de Barcelone.

Cette candidature, officialisée le 25 septembre, n'était qu'un "prétexte" pour "un reportage voyeuriste et racoleur sur la nouvelle compagne" de Manuel Valls, a souligné à l'audience son avocat, Richard Malka.

"La double page s'ouvre-t-elle sur la mairie de Barcelone? Non, on voit Manuel Valls et Susana Gallardo en maillot de bain, pendant leurs vacances. La page suivante, c'est toujours le maillot de bain de Manuel Valls. (...) On est là clairement dans la collection Arlequin et pas dans une analyse politique", a raillé Me Malka.

Pour ces "photos volées, prises au téléobjectif, dans un lieu privé", la défense de Manuel Valls a demandé une provision de 30.000 euros et la publication d'un communiqué judiciaire en Une de Paris-Match.

Susana Gallardo, qui a également assigné l'hebdomadaire pour "atteinte à la vie privée et au droit à l'image", réclame elle aussi 30.000 euros de dommages et intérêts.

L'avocate de Paris-Match, Marie-Christine de Percin, a dénoncé le "caractère exorbitant" des demandes.

"Le lien est totalement évident entre cette histoire sentimentale et l'ambition politique de Manuel Valls à la mairie de Barcelone", a-t-elle plaidé.

"Ces photographies sont utiles car nous sommes dans un contexte particulier, où il y a un suspense sur la candidature de Manuel Valls. S'il commence une relation avec une femme puissante espagnole, c'est un marqueur. Manifestement, il va quitter la France et s'installer à Barcelone", a argumenté Me de Percin.

Pour elle, la "complaisance" de Manuel Valls est par ailleurs "incontestable", l'homme politique s'étant "affiché" à plusieurs reprises dans Paris-Match "pour montrer qu'il était amoureux".