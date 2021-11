Photos volées du crash mortel de Kobe Bryant: deux familles indemnisées

Deux familles de victimes du crash d'hélicoptère qui a tué Kobe Bryant, en janvier 2020, vont recevoir 2,5 millions de dollars d'indemnités pour des photos volées prises sur les lieux de la catastrophe par des policiers et pompiers du comté de Los Angeles.

L'accord d'indemnisation voté mardi par les autorités du comté doit encore être validé par un juge et ne concerne pas la veuve de la star du basketball, qui a elle aussi porté plainte pour ces photos volées.

Kobe Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes sont décédés dans un accident d'hélicoptère survenu le 26 janvier 2020 à l'ouest de Los Angeles.

Les seules personnes qui étaient autorisées à prendre des photos sur les lieux de la catastrophe étaient des enquêteurs de l'agence chargée de la sécurité dans les transports (NTSB) et du bureau du médecin légiste.

Mais des policiers et pompiers travaillant pour le comté de Los Angeles avaient pris des clichés de la scène et des victimes à l'aide de leurs téléphones et les avaient ensuite partagées avec d'autres personnes. L'affaire s'était rapidement ébruitée et avait fait scandale.

Des familles de victimes avaient dans la foulée porté plainte contre le comté pour le traumatisme émotionnel provoqué par ces clichés illicites et leur diffusion.

Les avocats du comté de Los Angeles ont recommandé dans un rapport de conclure un accord avec elles afin de limiter les frais de justice, qui se montent déjà à près de 1,3 million de dollars.

Le conseil d'administration du comté a approuvé mardi l'indemnisation sans faire davantage de commentaire.

Matthew Mauser, dont l'épouse faisait partie des victimes du crash, doit recevoir à ce titre 1,25 million de dollar d'indemnités, de même que J.J et Alexis Altobelli, qui ont perdu dans l'accident leurs parents et leur petite soeur.

Dans le cadre des poursuites entamées par la veuve de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, un procès est prévu en février 2022.