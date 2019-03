Pierra Menta: victoire splendide des Français Blanc et Favre

Un soleil éclatant et un dernier acte à fond: la course emblématique du ski-alpinisme, la Pierra Menta, a été remportée samedi à Arêches-Beaufort (ouest de la France) par Didier Blanc et Valentin Favre. Une première depuis 6 ans pour un tandem entièrement français.

Après trois jours de conditions météo particulièrement difficiles entre chutes de neige abondantes et pluie, la 4e et dernière étape de la Pierra Menta a pris les airs d'une journée idéale.

Blanc et Favre ont dominé le dernier jour qui proposait 2650 m de dénivelé positif sur une neige particulièrement exigeante qu'ils ont peinée à maîtriser dans les descentes. Ils ont franchi la ligne après 2 heures 56 minutes, pour 11 h 28 min au général.

"Je croyais que je savais descendre et skier. Aujourd'hui, je me suis demandé si je savais bien skier. Vraiment", a soufflé Blanc à l'arrivée.

Après avoir fini troisièmes en 2018, Blanc (33 ans) et Favre (31 ans) se hissent cette fois sur la première marche du podium, suivis des Italiens Filippo Barazzuol/William Boffelli (11 h 33 min) et Martin Stofner/Alex Oberbacher (11 h 51 min).

Il faut remonter à 2013 et le succès de Mathéo Jacquemod/William Bon Mardion pour voir un duo 100% bleu s'imposer sur la Pierra Menta, course créée en 1986.

Blanc n'en est pas à son premier coup d'essai puisqu'il avait déjà accroché l'épreuve à son palmarès en 2011, associé à la super star de la montagne, l'Espagnol Kilian Jornet.

Le tandem a été acclamé durant leurs quelque trois heures de périple à travers le massif beaufortain, avec plusieurs centaines de supporters installés à 2000 m d'altitude, à la Tête du Cuvy quand beaucoup d'autres s'étaient postés bien plus haut, au col de la Forclaz, point culminant de la dernière étape (2374 m).

Cette journée a consacré également la Française Laetitia Roux, auteure de sa 8e victoire sur la Pierra Menta, en binôme cette année avec la Suissesse Séverine Pont-Combe (14 h 04).

Roux, la plus grande championne de ski-alpinisme de l'Histoire avec ses 17 titres mondiaux et ses 8 Globe de cristal, participait pour la 12e fois.

Retirée des circuits de coupe du monde depuis octobre dernier, elle se prépare à un nouveau challenge: le VTT.