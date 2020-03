Pierre Bénichou, pilier de l'Obs et chroniqueur truculent

Pierre Bénichou, disparu dans la nuit de lundi à mardi à l'âge de 82 ans, était un journaliste qui avait occupé de hautes fonctions au Nouvel Obs, avant de se faire connaître du grand public comme chroniqueur au verbe truculent dans des émissions populaires dont "les Grosses têtes".

Il est décédé "dans son sommeil" et à son domicile, a annoncé son fils Antoine à l'AFP, précisant que sa mort n'était pas liée au coronavirus.

Né le 1er mars 1938 à Oran, alors en Algérie française, dans une famille juive séfarade, Pierre Bénichou était le fils d'un professeur de philosophie et le neveu de Georges Dayan, ami et proche collaborateur de François Mitterrand.

Ses parents l'envoient à Paris finir ses études, au lycée Condorcet puis à la Sorbonne. Il n'a pas vingt ans lorsqu'il entre comme stagiaire à France Soir, alors journal à très grand tirage, puis est embauché comme reporter par un autre quotidien national, Paris-Jour.

En 1961, il bascule dans la presse magazine, à l'hebdomadaire Jours de France, puis en 1963 devient rédacteur en chef adjoint d'Adam, revue dédiée à la mode masculine.

- Une longue carrière au Nouvel Obs -

C'est en 1968 qu'il entre au Nouvel Observateur, d'abord comme rédacteur en chef adjoint, avant d'être nommé rédacteur en chef dix ans plus tard. Il devient directeur adjoint en 1985 puis directeur délégué de 1996 à 2005, avant de se retirer du journal, où il avait conservé le titre de conseiller spécial.

Il accède à la célébrité dans les années 1990 comme chroniqueur aux "Grosses têtes" de RTL. Sa gouaille truculente fait mouche et il devient un intervenant apprécié des auditeurs.

Il rejoint plus tard Laurent Ruquier sur Europe 1, qui l'intègre à sa bande de chroniqueurs dans diverses émissions de télé et de radio. Il retourne ainsi en 2014 dans les "Grosses Têtes" lorsque Ruquier en reprend les commandes.

Il a aussi participé à d'autres programmes comme "Vivement dimanche prochain" de Michel Drucker.

- Un "faiseur de journal" -

Au Nouvel Obs, il écrivait peu et s'était spécialisé dans la rédaction de "portraits souvenirs". Ces notices nécrologiques, écrites dans l'urgence de la disparition des personnalités mais très travaillées, et toujours d'un style ramassé ("J'ai la mémoire longue mais la plume courte", disait-il), avaient été rassemblées en 2017 dans le livre "Les absents, levez le doigt!"

En préambule, il y confiait quelques souvenirs de son enfance oranaise, et donnait certaines clefs de "cette petite sieste, cette longue flânerie mélancolique que fut ma vie de journaliste", admettant avoir passé en trente ans au Nouvel Obs "plus de temps à faire écrire les autres qu'à écrire moi-même".

Bien qu'ayant été longtemps un adepte des nuits parisiennes, Pierre Bénichou, vétéran de chez Castel, contestait la réputation de dilettante que certains lui prêtaient.

"J'ai été quand même directeur du plus grand hebdomadaire d'Europe. J'étais glandeur, mais je travaillais beaucoup !", avait-il raconté en 2016 sur France Musique, se décrivant comme "beaucoup plus faiseur de journal que journaliste".

Resté fidèle à ses racines oranaises, il avait toujours cultivé une hostilité marquée à l'encontre du général de Gaulle, et bien que situé politiquement à gauche (il avait soutenu la candidature de François Mitterrand en 1981), sa défense de la cause des pieds-noirs l'avait placé parfois en porte-à-faux avec ses différentes rédactions.

Il cultivait par ailleurs une grande passion pour la poésie et la chanson française et s'était même lancé au théâtre en 2004 dans une pièce écrite par Laurent Ruquier.

Marié en 1970 et père d'un seul enfant, Antoine, le journaliste, issu d'une famille non pratiquante, confessait ne croire "ni à Dieu ni à Diable, pas plus qu'aux +forces de l'esprit+" chères à Mitterrand.