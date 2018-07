Piqûres de tiques: rupture de stock des vaccins pour enfants

L'unique vaccin pour prévenir les encéphalites à tiques chez l'enfant, recommandé pour certains voyages, est en rupture de stock jusqu'à fin juillet au plus tôt, a annoncé mardi l'Agence du médicament (ANSM).

"Rupture de stock depuis le 9 juillet", indique l'ANSM sur son site internet, à propos du vaccin Ticovac 0,25 ml enfants, du laboratoire Pfizer.

"Remise à disposition contingentée prévue à partir de la semaine du 30 juillet", ajoute l'agence.

Les encéphalites à tiques sont des maladies virales transmises par la piqûre de ces insectes. Elle peuvent provoquer des infections graves du cerveau ou de la moelle épinière et des méninges.

La vaccination est recommandée par les autorités sanitaires françaises en cas de voyage "en zone rurale ou boisée dans les régions d'endémie (Europe centrale, orientale et septentrionale, nord de l'Asie centrale, nord de la Chine, nord du Japon) du printemps à l'automne".

Sont donc concernés deux pays frontaliers de la France, la Suisse et l'Allemagne, et de nombreux autres, jusqu'à la Suède et la Finlande vers le nord, la Grèce vers le sud, et le Japon vers l'est. En France, cette vaccination n'est en revanche pas nécessaire, la maladie étant très rare (trois cas par an environ d'après les chercheurs).

Le vaccin Ticovac pour les adolescents et adultes (0,5 ml) est également en rupture de stock, et cela "depuis le 19 juin". Mais il reste un vaccin concurrent disponible en pharmacie, Encépur des laboratoires GlaxoSmithKline, qui peut être injecté à partir de l'âge de 12 ans.