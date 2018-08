Piratage : les conservateurs américains visés par les hackers russes

Microsoft a lâché une véritable bombe aux États-Unis.



Le géant américain des logiciels a annoncé avoir fermé six faux sites d'instituts républicains, créés par des hackeurs russes.



Selon Microsoft, le célèbre groupe de pirates « les Fancy Bear » était mandaté par les services de renseignement russes et récupérait, grâce à ses sites, des informations sur les électeurs :



« Tout ce qu'un pirate informatique doit faire, c'est rendre les résultats d'une élection douteux. Cela pourrait alors mettre en doute notre système de vote entier. C'est l'objectif ultime de ces actions informatiques. Si vous arrivez à convaincre le peuple de ne pas aller aux suffrages, vous changez des résultats, vous changez potentiellement même les listes électorales et tous ces facteurs peuvent avoir un impact profond sur la démocratie », explique Adam Levin, le président et fondateur de CyberScout, une entreprise de protection de données.

Le Sénat américain visé

Ces hackeurs russes d'après Microsoft sont allés jusqu'à créer

un faux site du Sénat américain. Le Sénat a donc immédiatement réagi

en demandant à l'administration Trump de répondre devant l'assemblée.



« En réaction à l'influence des pirates, nous avons mis en place une pression financière sans précédent contre le Kremlin, l'oligarchie et les secteurs clés de l'économie russe. Jusqu'à présent, notre administration a appliqué des sanctions sur 223 entités et individus liés à la Russie », réagit Marshall Billingslea, le secrétaire adjoint au Trésor



Microsoft a admis ne pas être mesure de dire si les derniers piratages russes ont atteint leurs objectifs.