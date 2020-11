Planche à voile: Charline Picon revient chercher sa place de N.1 aux Euros

Privée de compétition depuis neuf mois, la championne olympique Charline Picon bout d'impatience à l'idée de retrouver sa planche, ses rivales et, elle l'espère, sa place de N.1, dès mardi à Vilamoura (Portugal) lors des Euros de RS :X.

Sous ce nom de code de "RS:X" se cachent tout simplement les fondus de planche à voile, dames et messieurs, engagés pour une semaine de confrontation dans le sud du Portugal avec en tête les Jeux de Tokyo, reportés de l'été 2020 à l'été 2021.

C'est une première pour un championnat officiel depuis les annonces de confinement tombées en mars un peu partout dans le monde en raison de la pandémie de Covid-19.

"Ca fait longtemps", souffle à l'AFP Charline Picon. "C'est un moment où on va pouvoir évaluer où on en est et pour moi, reprendre la place de N.1. Voir si c'est possible ou pas".

La Française de 35 ans a son billet en poche pour les JO, tout comme Thomas Goyard qui représente la France cette semaine côté messieurs.

Sa saison s'était brutalement arrêtée après sa deuxième place lors des Championnats du monde fin février en Australie. "Je suis N.2 sur le papier mais il y avait de bons prémices sur la possibilité d'être N.1. On était à six mois des Jeux, j'étais dans une bonne phase".

Confinée, Picon a dû d'abord s'entraîner seule avant de partager des séances avec Goyard à La Rochelle et de jeunes véliplanchistes.

"Certaines filles ont pu s'endormir, moi je ne pense pas faire partie de celles-là", prévient-elle.

- "Enfoncer le clou" -

"J'ai l'impression d'avoir pris encore en maturité malgré la période. Cette aventure Tokyo 2021 me permet de me développer en tant que femme et athlète", raconte la championne, maman d'une petite fille de 3 ans.

Picon a mis à profit cette période de crise sanitaire pour lancer son projet professionnel: s'installer comme kiné avec son conjoint à La Rochelle.

"Je me prépare pour les Jeux et à côté je prépare d'autres choses. Avant les JO de Rio, ça ne me faisait pas vibrer d'être kiné pro, là c'est un kiff intense", se réjouit l'athlète qui n'oublie pas ses objectifs sportifs.

"Je veux réitérer, enfoncer encore le clou, les autres sont là aussi pour ça. Je suis bien, je suis en forme", s'est réjoui la quintuple médaillée mondiale.

Picon a dans son viseur la Britannique Emma Wilson.

De son côté, Thomas Goyard, qui n'a pas "manqué de rythme" pendant la crise comme il l'explique, est plutôt emballé par ces Euros dont le niveau s'annonce "sympa".

Ces Championnats d'Europe, qui étaient initialement prévus en mai à Athènes, réunissent une quarantaine de véliplanchistes messieurs et délivrent le quota continental pour les JO de Tokyo (pour la nation qui n'a pas encore de représentant).

Goyard, médaillé de bronze aux Mondiaux fin février, n'est pas concerné et aborde avec sérénité la compétition après avoir passé le confinement chez ses parents en Nouvelle-Calédonie.

Il a aussi profité de l'annulation des compétitions pour migrer de La Rochelle à Hyères mais aussi pour s'aguerrir au nouveau support pour les Jeux en 2024, qui sera une planche à foil (appendice qui permet presque de "voler").

Les Euros débutent mardi, les finales se joueront samedi.