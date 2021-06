Play-offs NBA: Milwaukee prend l'avantage face à Atlanta

Les Milwaukee Bucks ont pris l'avantage 2-1 sur les Atlanta Hawks, dimanche en finale de conférence Est, grâce à une victoire 113-102 qui doit beaucoup à un Khris Middleton "incroyable" en fin de rencontre, selon Giannis Antetokounmpo.

Les deux meilleurs joueurs des Bucks se sont brillamment relayés, marquant 19 des 20 derniers points de leur équipe, au bout d'une rencontre durant laquelle ils ont clairement appuyé sur l'accélérateur, notamment lors du quatrième quart-temps, remporté 30-17.

"Ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était incroyable. C'était grand", s'est réjoui Antetokounmpo en évoquant son compère Middleton.

Le match N.4 est prévu mardi à Atlanta, où les Hawks n'ont remporté qu'un match sur deux depuis le coup d'envoi des play-offs (3 v-3 d).

Middleton a marqué 20 de ses 38 points (égalant au passage son record en play-offs) lors de ce dernier quart-temps, y scorant davantage que toute l'équipe d'Atlanta réunie. Il a également pris 11 rebonds et offert 7 passes décisives.

"On peut saluer Khris pour ce quatrième quart-temps. Il est devenu +fou+. Il a fait ce qu'il voulait, c'est certain", a ajouté Bobby Portis, aux premières loges pour assister au "Middleton Show".

- Young touché à une cheville -

Milwaukee n'a pas franchement dominé le reste de la partie, étant même mené de 15 points lors du premier quart-temps et attendant le troisième pour prendre enfin l'avantage. Jusqu'à ce finish impressionnant: 25-7 dans la foulée d'un Middleton impérial.

Antetokounmpo a lui aussi sorti un très gros match, malgré ses douleurs au mollet gauche. Le "Greek Freak", qui avait été drafté par Milwaukee il y a huit ans jour pour jour, a imposé sa présence autant en attaque (33 points) qu'en défense (11 rebonds, 2 interceptions, 1 contre).

Les 16.000 supporters présents au State Farm Arena d'Atlanta ont bien tenté de le déconcentrer lors de ses lancers francs (6 sur 13), pour lesquels il a l'habitude de prendre son temps, mais cela ne l'a pas empêché de réussir 13 tirs sur 21 tentés.

Chez les Hawks, Trae Young, toujours aussi virevoltant, n'a pas démérité (35 points, dont 6 sur 14 à 3 points), mais cela n'a pas suffi face à l'armada des Bucks, complétée par Jrue Holiday (6 points, 12 passes décisives) et Bobbi Portis (15 points).

Young, 22 ans, a connu un belle frayeur durant la 3e période: sa cheville droite a légèrement tourné, après avoir malencontreusement marché sur le pied d'un officiel. De quoi faire chuter ses statistiques: 9,9 passes décisives en play-offs, mais seulement quatre dimanche soir.

"Je vais me soigner le plus possible", a assuré le joueur, confiant sur sa participation au prochain match, mardi. Il a dû quitter le parquet quelques minutes, avant de revenir pour finir la rencontre.

Son absence, à ce moment-là du match, a sans doute contribué à faire vaciller l'attaque des Hawks, qui devra se ressaisir pour continuer à espérer dans cette série.

Le vainqueur de ce duel sera opposé en finale à Phoenix ou aux Los Angeles Clippers. Les Suns mènent trois victoires à une, avant le match N.5 lundi dans leur salle qui pourrait être décisif.