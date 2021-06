Play-offs NBA: Phoenix fait le break et se rapproche de la finale

Les Phoenix Suns ne sont plus qu'à une victoire de la finale NBA après leur succès (84-80) sur le parquet des Los Angeles Clippers, toujours privés de Kawhi Leonard, samedi.

Les Suns qui n'ont jamais remporté le titre suprême, mènent trois victoires à une dans la finale de conférence Ouest et peuvent décrocher la victoire décisive lundi à domicile.

Il s'agirait pour la franchise de l'Arizona de sa troisième participation au duel final pour le titre NBA, le premier depuis 1993 et sa défaite contre les Chicago Bulls de Michael Jordan (4-2).

Mais avant de penser à la finale, contre Milwaukee ou Atlanta, dos à dos (1-1) à l'Est, le meneur des Suns Chris Paul a appelé ses coéquipiers à rester concentrés.

"Rien n'est fait encore, gagner trois matches ne suffit pas à poursuivre sa route en finale", a rappelé "CP3" qui, à 36 ans, se souvient avoir déjà été dans cette position avec Houston en 2018, en menant 3 à 2 face à Golden State, avant de s'effondrer et de s'incliner (4-3).

L'ancien joueur des Clippers a inscrit 18 points contre son ancienne équipe, mais ce sont surtout Devin Booker et Deandre Ayton qui ont fait la différence avec respectivement 25 et 19 points, plus 22 rebonds pour Ayton.

- Retour de Leonard ? -

Ayton a d’ailleurs rendu hommage à Booker en portant, avant la rencontre, un t-shirt à son effigie avec le nez en sang, l’arrière portant toujours un masque de protection après son choc au visage avec Patrick Beverley durant le deuxième match de la série.

Les Suns n’ont pas vraiment brillé, avec seulement 4 tirs à 3 points réussis sur 20 tentés, dont 0 sur 5 pour Booker et 0 sur 3 Chris Paul.

Cela a toutefois suffi face à la franchise de Los Angeles, qui a également manqué d’adresse avec cinq tirs à 3 points réussis sur 31.

"Je crois en cette équipe", a déclaré Booker. "C'était serré mais nous avons remporté la victoire."

"Nous nous appuyons sur notre défense. Tenir une équipe comme celle-là à 80 points sur son terrain est impressionnant", a-t-il ajouté.

Paul George, meilleur marqueur des Clippers avec 23 points, s’est montré assez maladroit en attaque, que ce soit aux lancers francs (12 sur 18), dont trois manqués dans les sept dernières secondes du match, ou à trois points (1 sur 9).

Les Clippers n'ont désormais plus le droit à l'erreur: tout dépendra vraisemblablement du retour de Leonard, qui a manqué les six derniers matches de son équipe à cause d'une blessure au genou droit, mais qui reste incertain pour le match N.5.

"Cela va dur et compliqué, mais il faut penser seulement au prochain match et donner tout ce qu'on a lundi", a résumé Paul George.