Play-offs NBA: un Kevin Durant de gala remet les Nets devant face à Milwaukee

Les 49 points de Kevin Durant ont permis aux Brooklyn Nets de s'imposer 114-108 contre les Milwaukee Bucks mardi et de reprendre l'avantage 3-2 en demi-finales de la conférence Est de la NBA.

Durant, qui a joué l'intégralité du cinquième match de la série au meilleur des sept rencontres, a aussi pris 17 rebonds et délivré 10 "assists" dans une performance magistrale.

Le joueur de 32 ans est devenu le premier de l'histoire en play-offs à inscrire au moins 45 points tout en prenant au moins 15 rebonds et à délivrer 10 passes.

Le réveil de l'ailier a été indispensable dans la seconde partie du match, alors que les Nets étaient encore menés de 17 points au milieu du troisième quart-temps.

Les joueurs de New-York ont infligé un 17-5 à Milwaukee, avant que Durant ne scelle le sort du match avec un panier à trois points et quatre lancers francs lors des deux dernières minutes.

"Je ne devais pas jouer toutes les minutes mais j'ai dit à mon entraîneur que je me sentais bien et il m'a laissé jouer", a expliqué Durant, qui a presque égalé son record de points pour un match en play-offs (50 en 2019 avec Golden State), mais a battu celui de sa franchise (43 points de Vince Carter il y a 15 ans).

"Il a joué tout le match et n'a presque rien manqué. C'est fou ce qu'il est capable de réussir. Le faire dans une soirée comme celle là, malgré les absences et les blessures", a loué son entraîneur Steve Nash, alors que Brooklyn était notamment privé d'une autre de ses stars, Kyrie Irving, touché à une cheville et incertain pour la suite de la série.

"C'est le genre de performances qui fait de lui l'un des tout meilleurs de tous les temps", l'a encensé Nash.

- Harden, retour timide -

Même la star de Milwaukee Giannis Antetokounmpo, auteur de 34 points et 12 rebonds lors du match 5, a estimé que Durant "est le meilleur joueur du monde en ce moment". "Nous devons le battre en jouant en équipe. Nous devons continuer de travailler et espérer qu'il finisse par se manquer", a-t-il concédé, impuissant.

Les Nets ont désormais deux occasions de remporter la série, la première dès jeudi sur le terrain de Milwaukee, où ils ont perdu les deux matches de la série disputés jusqu'alors. Le match 7, si nécessaire, aura lieu à New-York samedi.

Outre Durant, les Nets ont pu compter sur le retour d'une autre de leurs superstars, James Harden, absent depuis le premier match de cette demi-finale de conférence.

Mais l'arrière n'a pas réussi à retrouver sa précision, et n'a marqué que cinq points en dix tentatives.

Les Nets ont pu en revanche compter sur Jeff Green, 27 points, ainsi que sur Blake Griffin, 17 points.