Play-offs NFL: qui pourra priver les Chiefs d'un doublé ?

Kansas City et son quarterback Patrick Mahomes, au sommet de son art, s'avancent en grands favoris à leur succession dans la course au Super Bowl, même si Green Bay, Pittsburgh ou encore Buffalo seront des clients lors des play-offs, qui débutent ce week-end.

. Sur la route de Tampa Bay

La ville floridienne accueillera le Super Bowl, 55e du nom, le 7 février. Ils ne sont plus que quatorze à briguer le titre suprême du football américain et il en restera huit après ce premier week-end de play-offs, qui opposent samedi les Buffalo Bills aux Indianapolis Colts, les Seattle Seahawks aux Los Angeles Rams, Washington Football Team aux Tampa Bay Buccaneers, et dimanche les Tennessee Titans aux Baltimore Ravens, les New Orleans Saints aux Chicago Bears, les Pittsburgh Steelers aux Cleveland Browns.

. Les Chiefs grands favoris

Avec le meilleur bilan au terme de la saison régulière (14 victoires, 2 défaites), Kansas City, sacré pour la deuxième fois de son histoire en février 2020 aux dépens des San Francisco 49ers, a tout pour installer une suprématie dans le sillage de Mahomes, irrésistible et plus impressionnant que jamais en chef d'orchestre d'une attaque de feu.

A 25 ans, il concurrence d'ailleurs le vétéran Aaron Rodgers (Packers) pour le titre de MVP (meilleur joueur) de la saison, qui serait son 2e après celui de 2018.

Sur le plan statistique, il compile moins de touchdowns à la passe (38 en 15 matches, contre 48 en 16 rencontres), mais a parcouru plus de yards (4.740 contre 4.299). Surtout, il a sorti son équipe plusieurs fois de l'ornière, grâce à des actions décisives dans les derniers instants, démontrant un formidable sang froid, comme l'an passé en finale (31-20), durant laquelle il avait envoyé ses receveurs au touchdown deux fois durant le 4e quart-temps.

Preuve que l'écart entre Kansas City et ses concurrents n'est peut-être pas si grand. Mais l'expérience grandissante, la confiance au beau fixe, les bons automatismes conservés - Mahomes est toujours aussi bien entouré avec les coureurs/receveurs Tyreek Hill et Travis Kelce, en dépit de l'absence du défenseur canadien Laurent Duvernay-Tardif qui a choisi de ne pas jouer cette saison en raison des risques liés au Covid-19 - rendent cette équipe difficile à battre.

. Green Bay, sérieux outsider

Les Packers sont, comme les Chiefs, exemptés du 1er tour (ou Wild Card round) ce week-end et bénéficient donc d'une semaine de repos en plus. Un privilège dû à leur bilan de 13 victoires et 3 défaites, le meilleur de la conférence Nationale (NFC).

Aaron Rodgers, MVP en 2011 et 2014, en a été le grand artisan. Il a réussi à 37 ans l'une de ses meilleures saisons et n'a pas été perturbé le moins du monde par le choix de ses dirigeants de drafter un prometteur quarterback, Jordan Love, au printemps dernier.

Autre équipe de premier plan cette saison, mais inattendue, les Bills, qui ont fait des ravages dans la conférence Américaine (13 v. 3 d.) derrière les Chiefs, dans le sillage du quarterback Josh Allen, qui a passé un cap, et de son receveur favori Stefon Diggs.

Reste que Buffalo est à la recherche d'une première victoire en play-offs depuis 1995. S'il y parvient contre Indianapolis, à ne pas mésestimer samedi, un déclic pourrait se produire et les décomplexer pour la suite.

. Brady vise le 7e ciel

Après vingt ans de dynastie aux Patriots, avec six Super Bowl à la clé, la superstar Tom Brady a fait le choix à l'intersaison de rejoindre les Buccaneers. Après des débuts difficiles, il a mieux fini la saison régulière (11-5) et l'heure est donc venue pour lui de prouver qu'il reste à 43 ans ce joueur si redoutable quand cela compte.

Face à Washington, cela s'annonce assez serré et si l'aventure continue ensuite, ce seront Green Bay et Rodgers qui se profileront. Pas simple comme parcours.

D'autant que dans cette conférence Nationale, La Nouvelle-Orléans apparait aussi comme un rival mieux armé, avec un autre vétéran encore très performant au lancer, Drew Brees (41 ans), et le running back Alvin Kamara qui vient d'égaler le record de six touchdowns à la course réussis en un match, contre Minnesota.