Play-offs NHL: Montréal réussit une folle remontée et élimine Toronto

Montréal, que l'on pensait moribond la semaine dernière, a réussi sa folle remontée face à Toronto, pourtant dominateur dans la division Nord lors de la saison régulière, pour se qualifier lundi au 2e tour des play-offs du Championnat professionnel nord-américain de hockey sur glace (NHL).

Les Canadiens, dont le gardien Carey Price a arrêté pas moins de 30 tirs, ont battu 3 à 1 les Maple Leafs lors du septième match décisif entre les deux franchises canadiennes, alors que Toronto menait encore mardi dernier leur série par trois victoires à une.

"C'est le meilleur match d'équipe que nous ayons joué cette saison", a déclaré Price. "Je pensais que nous avions plutôt une bonne chance pendant toute la série, et évidemment lorsque nous avons gagné le cinquième match pour obtenir notre deuxième victoire (jeudi, ndlr), nous avons commencé à prendre de l'élan, et nous avons simplement continué et essayé de maintenir cet élan ce soir".

Au prochain tour, Montréal rencontrera les Winnipeg Jets, déjà qualifiés.

Il s'agissait seulement du deuxième septième match entre Montréal et Toronto, le précédent ayant eu lieu en 1964.

Ce nouvel échec en play-offs risque de virer à l'examen de conscience à Toronto, qui n'a pas remporté de coupe Stanley depuis 1967, soit la plus longue période de disette de toutes les équipes de la NHL.

Dans l'autre match de la soirée, comptant pour le 2e tour des play-offs, les Boston Bruins se sont fait malmener par les New York Islanders, victorieux 4 à 3 après prolongation.

Les deux franchises sont à égalité une victoire partout dans leur série.

Le match a été décousu: Boston menant 1-0 lors de la première période, avant que les Islanders ne mettent trois buts dans la 2e, puis que les Bruins n'égalisent dans la 3e pour obtenir la prolongation.

Résultats des matches joués lundi:

Division Nord

Toronto - Montréal 1 - 3

Montréal qualifié, vainqueur 4 victoires à 3

Déjà joués:

Match N.1, Toronto - Montréal 1 - 2

Match N.2, Toronto - Montréal 5 - 1

Match N.3, Montréal - Toronto 1 - 2

Match N.4, Montréal - Toronto 0 - 4

Match N.5, Toronto - Montréal 3 - 4 a.p.

Match N.6, Montréal - Toronto 3 - 2 a.p.

Division Est

Boston - NY Islanders 3 - 4 (a. p.)

Les deux équipes sont à égalité 1 partout

Déjà joués:

Match N.1, Boston - NY Islanders 5 - 2

A venir:

Match N.3, le 03/06

Match N.4, le 05/06

Match N.5, le 07/06

Match N.6, le 09/06

Match N.7, le 11/06

