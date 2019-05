Play-offs NHL: Saint-Louis rejoint Boston en finale

Saint-Louis s'est qualifié pour sa première finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) depuis 1970 et défiera à partir de lundi Boston.

Les Blues ont remporté la finale de la conférence Ouest quatre victoires à deux face aux San Jose Sharks qu'ils ont battus 5 à 1 dans le match N.6 décisif.

David Perron a ouvert la marque pour Saint-Louis après seulement 92 secondes de jeu, puis Vladimir Tarasenko a doublé la mise en profitant d'une situation de supériorité numérique pour marquer son huitième but des play-offs.

San Jose qui était privé de plusieurs joueurs importants, dont le capitaine Joe Pavelski, Tomas Hertl et Erik Karlsson, blessés, a repris espoir par Dylan Gambrell en début de 2e période.

Mais Brayden Schenn a redonné deux buts d'avance à Saint-Louis en profitant à son tour d'un situation de supériorité numérique pour tromper Martin Jones.

Le gardien de but des Sharks, auteur de 14 arrêts, a concédé un but supplémentaire en 3e période (4-1). Il était sur le banc quand Ivan Barbashev a intercepté le palet et marqué un cinquième but dans le but vide.

"C'est incroyable d'offrir enfin cette finale à toute une ville qui l'attendait depuis 49 ans. Ce n'est pas fini, il nous reste quatre victoires à aller chercher", a déclaré Pat Maroon.

Saint Louis n'a jamais remporté le titre suprême, la Coupe Stanley, malgré trois participations consécutives à la finale (1968, 1969 et 1970).

Boston avait de son côté remporté la finale de la conférence Est jeudi dernier en battant Carolina quatre victoires à zéro.

Les Bruins disputeront leur 20e finale de leur histoire, leur troisième depuis 2011, et ont remporté la Coupe Stanley à six reprises, la dernière fois en 2011.

Le résultat de mardi:

FINALE DE LA CONFERENCE OUEST:

A Saint-Louis,

Saint-Louis bat San Jose 5 à 1

Saint-Louis qualifié, vainqueur quatre victoires à deux

Déjà joués:

Match N.1: San Jose - Saint-Louis 6 - 3

Match N.2: San Jose - Saint-Louis 2 - 4

Match N.3: Saint-Louis - San Jose 4 - 5 (en prolongation)

Match N.4: Saint-Louis - San Jose 2 - 1

Match N.5: San Jose - Saint-Louis 0 - 5

FINALE DE CONFERENCE EST:

Boston qualifié, vainqueur quatre victoires à zéro

Match N.1: Boston - Carolina 5 - 2

Match N.2: Boston - Carolina 6 - 2

Match N.3: Carolina - Boston 1 - 2

Match N.4: Carolina - Boston 0 - 4

NB: chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée pour le tour suivant.