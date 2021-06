Play-offs NHL: Tampa Bay rejoint les Canadiens de Montréal en finale

Le Tampa Bay Lightning, champion en titre de la National Hockey League (NHL), défendra sa Coupe Stanley en finale contre les Canadiens de Montréal après avoir éliminé les New York Islanders lors du 7e match décisif de sa demi-finale de play-offs, par la plus petite marge (1-0).

Le salut est venu de l'attaquant Yanni Gourde, auteur du but victorieux pendant une période d'infériorité numérique, et du gardien Andrei Vasilevskiy, qui a laissé sa cage inviolée -- 18 arrêts -- pour la 4e fois de ce play-off contre les Islanders. Et même la 5e fois de sa carrière en post-saison, si l'on ajoute le match N.6 de la finale contre Dallas l'an dernier.

La finale, qui promet beaucoup, débutera lundi en Floride contre les Canadiens de Montréal: "Ils vont rencontrer la meilleure équipe contre laquelle ils aient jamais joué, et nous aussi", s'est réjoui l'avant du Lightning, Steven Stamkos.

C'est la 14e fois que Tampa Bay remporte un match de play-off après avoir perdu le précédent, ce qui dit beaucoup de sa capacité à réagir, a souligné l'entraîneur en chef, Jon Cooper. Ses troupes semblent capables de faire aussi bien que les Pittsburgh Penguins, deux fois champions d'affilée en 2016 et 2017.

Autre statistique intéressante, cinq matches sur sept, dans cette série de demi-finale, se sont conclus par une marge minimum d'un but. Un but marqué par Goude en début de deuxième période, quand il a surgi du banc pour récupérer une passe décisive de d'Anthony Cirelli et ne laisser aucune chance à Semyon Varlamov, le gardien des Islanders.

C'est la deuxième année d'affilée que les Islanders sont éliminés par le Lightning en demi-finale des play-offs, malgré 30 arrêts de Varlamov dans ce match. Ils n'ont plus atteint la finale de la Stanley Cup depuis 1984, l'année de leur défaite contre les Edmonton Oilers après quatre titres consécutifs.

Résultat du match N.7 de la demi-finale de NHL:

. Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1 - 0

Tampa Bay remporte cette demi-finale 4-3 et se qualifie pour la finale, qui débute lundi en Floride

Déjà joués:

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3 - 2 (a.p.)

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 1 - 2

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 4 - 2

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 1 - 2

New York Islanders - Tampa Bay Lightning 3 - 2

Tampa Bay Lightning - New York Islanders 8 - 0

NB: chaque série se dispute au meilleur des sept matches, la première équipe à quatre victoires étant qualifiée pour la finale.