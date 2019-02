Pluies diluviennes à Rio: six morts

Six personnes ont été tuées à la suite de pluies torrentielles et de vents violents qui se sont abattus sur Rio de Janeiro, inondant de nombreux quartiers, ont annoncé jeudi les autorités brésiliennes.

Le bilan officiel, qui faisait initialement état de cinq morts, s'est alourdi après que les pompiers ont confirmé avoir retrouvé un second corps dans un autobus emporté par par un glissement de terrain.

"Nous avons de nombreuses zones à risque dans notre ville, le sol est gorgé d'eau et nous redoutons d'autres chutes d'arbres ou des glissements de terrain. Nous demandons à la population de quitter ces zones à risque", a affirmé le maire de Rio Marcello Crivella, après les pluies diluviennes survenues dans la nuit.

Il a décrété l'"état de crise", niveau d'alerte le plus élevé, ainsi qu'un deuil officiel de trois jours dans la ville de six millions d'habitants.

Un glissement de terrain a tué un habitant de Rocinha, la plus grande favela de Rio, qui surplombe les zones aisées du sud de la ville.

Des images impressionnantes circulant sur les réseaux sociaux montrent un habitant de la favela emporté à vive allure par le courant, dans une ruelle envahie par un torrent d'eau de pluie.

Dans la favela de Vidigal, proche de Rocinha, une autre personne a été tuée par un mur qui s'est écroulé, selon la mairie.

Dans le quartier touristique de Copacabana, le vent a soufflé à plus de 110 km/heure et de nombreux véhicules ont été écrasés par des arbres. Au total, la mairie a recensé 170 chutes d'arbres, certains bloquant des voies de circulation.

À Barra da Guaratiba, quartier populaire de l'ouest de Rio, une maison s'est effondrée, tuant deux de ses occupants.

- Fuites d'eau dans un hôpital -

Un autre glissement de terrain a provoqué l'effondrement d'une partie d'une piste cyclable située sur une corniche du littoral reliant les quartiers chics de Leblon et Sao Conrado, non loin de Rocinha, et construite à l'occasion des jeux Olympiques de Rio-2016.

Deux passagers d'un autobus qui circulait sur cette corniche sont morts.

La piste cyclable avait déjà été endommagée il y a un an, quand d'autres pluies diluviennes avaient fait quatre morts.

Un hôtel de luxe situé tout près a été inondé: des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des employés et des clients avec de l'eau jusqu'aux genoux et des fauteuils qui flottent.

D'autres images montrent d'importantes fuites d'eau dans les plafonds d'un hôpital de Barra da Tijuca (ouest), juste au-dessus des lits des patients.

Le gouverneur de l'Etat de Rio, Wilson Witzel, a déclaré lors d'une conférence de presse que "plus de 80.000 familles viv(ai)ent actuellement dans des zones à haut risque".

"Cela fait des décennies qu'on ferme les yeux sur ce problème (...) Ces dernières années, on a dépensé des sommes astronomiques pour organiser des grands événements (le Mondial-2014 et les JO-2016) et la population a été laissée de côté", a-t-il lancé.

Rio de Janeiro a enregistré son mois de janvier le plus chaud depuis le début des relevés il y a près d'un siècle.