Pluies et inondations en Gironde et dans les Landes: nombreuses interventions, pas de victimes

Des centaines d'interventions des pompiers, des dizaines de routes secondaires coupées, inondées, des habitants mis en sécurité mais pas de victimes: Gironde et Landes en vigilance rouge pluies-inondations, écopaient lundi matin 36 heures de pluies exceptionnelles et persistantes.

En Gironde, les pompiers avaient réalisé depuis le début d'après-midi dimanche plus de 320 interventions, dont plus de la moitié dans la nuit. Les interventions ont porté principalement sur des locaux ou habitations inondées, mais 19 personnes ont aussi dû être mises en sécurité, menacées soit dans une habitation soit dans leur voiture par la montée des eaux.

Plus de 60 communes ont été touchées, mais les pompiers sont intervenus principalement (à 75%) dans le sud-est de la Gironde, les communes de Noaillan, Origne, Louchats, notamment.

Une vingtaine de routes secondaires étaient impraticables et coupées dans le Sud-Gironde, l'Entre-Deux-Mers, le Libournais et la Haute-Gironde, mais plusieurs dizaines d'autres partiellement inondées et sous surveillance, sans être coupées, selon un bilan initial du département lundi matin.

Dans les Landes voisines, les sapeurs pompiers avaient effectué près de 110 interventions depuis dimanche, là encore principalement pour des assèchements de locaux ou habitations, des arbres sur la chaussée, mais deux personnes ont dû être évacuées et relogées dans l'est du département, à Aire- sur-l'Adour, selon la préfecture. Mais pas de victime non plus.

Entre pompiers, gendarmerie, sécurité civile, département, plus de 130 personnes ont été engagées, en secours ou sur le réseau routier.

Une douzaine de routes étaient coupées dans le département, essentiellement dans la Haute Lande, près de la Gironde. Dans le bourg de Sore, une route départementale a notamment été coupée à la suite de l'effondrement partie d'un pont.

Plus que la violence des précipitations, c'est la durée des pluies soutenues ainsi que leur extension géographique qui font le caractère exceptionnel de l'événement pluvieux, expliquait Météo France. Les quantités prévues pourraient atteindre par endroits un à deux mois de précipiation en 36 heures.

En fin de nuit, les intensités restaient encore parfois soutenues de l'Estuaire de la Gironde au Poitou. Depuis le début de l'épisode les cumuls importants ont notamment été relevés en Gironde à Sauternes (87 mm) ou Captieux (100 mm) dans les Landes à Retjons (100 mm), selon l'organisme de prévision.

Lundi matin, les précipitations continuaient à s'enchainer du Poitou à la Charente-Maritime, et de Sud-Gironde, vers le Gers, les Hautes-Pyrénées, s'intensifiant sur le Tarn dans le prolongement.

La vigilance rouge pourrait être retrogradée en orange pour la Gironde e les Landes avant la mi-journée, selon Météo-France.