Plus de 1.100 dauphins échoués sur la côte atlantique depuis janvier

Plus de 1.100 dauphins ont été retrouvés échoués sur la côte atlantique depuis le début de l'année, majoritairement victimes des filets de pêche qui les prennent au piège, a annoncé mercredi l'Observatoire spécialisé Pelagis, qui alerte sur le maintien de l'espèce dans la zone.

"Le dernier chiffre consolidé était à 1.100 individus au lundi 18 mars. Les départements les plus concernés sont la Vendée, la Charente-Maritime puis la Gironde", a déclaré à l'AFP Willy Dabin, chercheur à l'observatoire spécialisé dans les mammifères et oiseaux marins.

Parmi les dauphins, 90% portent des traces de captures accidentelles dues aux filets de pêche dans lesquels ils se retrouvent prisonniers jusqu'à l'asphyxie, lorsqu'ils chassent le bar et le merlu, également ciblés par les pêcheurs, a-il indiqué.

Depuis le 1er décembre 2018, des "pingers" - des répulsifs sonores - équipent pourtant les chaluts pélagiques français opérant dans le golfe de Gascogne, un dispositif qui "permet de limiter de plus de moitié les captures accidentelles de dauphins", selon le Comité national des pêches et des élevages marins.

"La capture zéro n'est pas visée car dès lors qu'on exploite le milieu, il y a des dommages collatéraux, mais il faut rester dans des mesures beaucoup plus raisonnables qu'aujourd'hui", a souligné M. Dabin.

Le phénomène n'est pas nouveau et varie selon les années, mais depuis 2017 il s'est accentué, chaque année battant le record de la précédente, faisant craindre pour la préservation de l'espèce dans la zone, selon l'Observatoire.

Les dauphins échoués sont majoritairement de "jeunes adultes des deux sexes, en voie de se reproduire" et "en terme démographique c'est un effondrement qui est problématique", a ajouté M. Dabin.

Mais les causes des captures par des navires de pêche ne sont pas clairement identifiées. "Il est ainsi prioritaire de renforcer les travaux d’expertise avec les partenaires scientifiques associés afin d’identifier les différentes flottilles françaises ou étrangères impliquées, et de poursuivre la mise en place de mesures de prévention", ont déclaré les ministères de la Transition écologique et de l'Agriculture dans un communiqué commun, le 6 mars.

Les deux ministères travaillent notamment à l'élaboration d'un plan d'actions pour la protection des cétacés sauvages visant à réduire ces captures accidentelles.