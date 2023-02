Plus de 1500 morts après un violent séisme en Turquie et en Syrie

Dans la nuit du 5 au 6 février, la Turquie et la Syrie ont été frappées par un séisme de magnitude 7,8.

Les deux pays font état au total de plus de 1500 morts et de milliers de blessés. Le bilan, déjà dramatique, est encore largement sous-estimé.

C'est en Turquie que le tremblement de terre trouve son épicentre, près de la ville de Pazarcik, dans le sud-est du pays. Sept provinces différentes rapportent des décès, selon l'agence gouvernementale de gestion des catastrophes (Afad).

Plus de 1500 de morts

Les deux pays enregistrent plus de 1500 morts et des milliers de blessés. Au moins 912 personnes ont été tuées en Turquie, et plus de 5 000 sont blessées.

Le bilan risque de s'allourdir fortement selon le vice-président Fuat Oktay. Plus de deux mille immeubles se sont effondrés.

En Syrie, ces secousses seraient les plus fortes "depuis que le centre national des séismes a été fondé en 1995" ont affirmé les secours.

Dans les seules zones contrôlées par le gouvernement, plus de 371 personnes sont mortes, selon le ministère de la Santé.

Les régions sous contrôle des rebelles, proches de la frontière turque, seraient aussi fortement touchées. Aucun bilan global n'est pour l'instant rapport, les Casques blancs, secouristes en zones rebelles, font état de plus de 220 morts.

Appel à l'aide internationale

Ce séisme est le plus important en Turquie depuis le tremblement de terre du 17 août 1999, qui avait causé la mort de 17.000 personnes, dont un millier à Istanbul.

"Toutes nos équipes sont en alerte. Nous avons émis une alarme de niveau quatre. C'est un appel y compris à l'aide internationale", a indiqué le ministre turc de l'Intérieur Süleyman Soylu sur la chaîne Haberturk.

Plusieurs dirigeants étrangers ont apporter leur soutien sur Twitter, comme Volodymyr Zelensky, Olaf Scholz et Emmanuel Macron.

Des images terribles nous viennent de Turquie et de Syrie après un tremblement de terre d'une force inédite. La France se tient prête à apporter une aide d'urgence aux populations sur place. Nos pensées vont aux familles endeuillées. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 6, 2023

L'Union européenne a annoncé l'envoi d'équipes de secours en Turquie.

La Turquie est située sur l'une des zones sismiques les plus actives du monde. Trois séismes d'une magnitude d'au moins 6 ont touché le pays depuis 2020.

En octobre de cette année, un tremblement de terre de magnitude 7 en mer Égée avait fait 114 morts et plus de 1.000 blessés en Turquie.

Ce 5 février, le séisme a été si important qu'il a été ressenti jusqu'au Groenland. Une nouvelle secousse, de magnitude 7,5, a frappé le sud-est de la Turquie dans la matinée.