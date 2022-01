Plus de 360 millions de chrétiens persécutés dans le monde, selon une ONG

Plus de 360 millions de chrétiens ont été "fortement persécutés et discriminés" en raison de leur foi dans le monde en 2021, et l'Afghanistan est le pire pays pour les chrétiens, selon un rapport de l'ONG Portes ouvertes publié mercredi.

"La persécution atteint un niveau record", a affirmé Patrick Victor, directeur de Portes ouvertes France et Belgique, lors d'un point presse mercredi.

Cette ONG protestante publie chaque année un "index mondial" de la persécution des chrétiens, recensant toutes les atteintes, allant de l'"oppression quotidienne discrète" aux "violences les plus extrêmes".

Entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021, ce sont "plus de 360 millions de chrétiens" - catholiques, orthodoxes, protestants, baptistes, évangéliques, pentecôtistes, etc., de 76 pays - qui ont été "fortement persécutés et discriminés", contre 340 millions en 2020, note-t-elle.

En 2021, 5.898 chrétiens ont été tués, soit une hausse de 24% par rapport à l'année précédente où 4.761 cas avaient été enregistrés. "Huit chrétiens tués sur dix l'ont été au Nigeria".

En outre, le nombre total d'églises fermées, attaquées, détruites est passé à 5.110 l'an dernier, contre 4.488 en 2020.

Portes ouvertes note aussi "une augmentation de 44% du nombre de chrétiens détenus en raison de leur foi" (4.277 cas enregistrés en 2020, 6.175 cas en 2021).

Toutes persécutions confondues, l'Afghanistan est passé en tête de ce classement annuel. Suivent la Corée du Nord, la Somalie, la Libye, le Yémen, l'Érythrée, le Nigeria.

En Afghanistan, la persécution a pris "une nouvelle dimension avec la prise de pouvoir des talibans", affirme l'ONG.

"Les talibans ont mis la main sur des documents permettant d'identifier certains convertis au christianisme. Ils les ont cherchés activement. Les hommes convertis sont tués sur le champ, les femmes ou les filles violées, ou mariées de force à de jeunes talibans", a déclaré Guillaume Guennec, autre responsable de Portes ouvertes.

Selon lui, difficile de savoir "combien ont été tués, mais c'est sans commune mesure avec les années précédentes".

Portes ouvertes, partenaire d'Open Doors international, existe en France depuis 1976.