Plus de 70 morts dans les inondations en Indonésie et au Timor oriental

Plus de 70 personnes ont péri et des dizaines d'autres sont toujours portées disparues dans les inondations et les glissements de terrain en Indonésie et au Timor oriental, ont annoncé lundi des responsables locaux.

"On dénombre 55 morts, mais ce bilan continue d'évoluer, d'autant que 42 personnes sont toujours portées disparues", a déclaré à la presse Raditya Jati, le porte-parole de l'agence indonésienne de gestion des catastrophes.

Au moins 16 personnes ont trouvé la mort au Timor oriental, selon un responsable timorais.

Des inondations et crues soudaines provoquées par des pluies torrentielles ont semé le chaos sur les îles situées entre Florès, en Indonésie, et le Timor oriental, poussant des milliers de personnes à rechercher un abri dans des centres d'accueil.

Ce déluge a fait déborder des réservoirs d'eau et inondé des milliers de maisons.

Les glissements de terrain et les crues subites sont courants dans l'archipel indonésien, notamment à la saison des pluies. Mais les défenseurs de l'environnement soulignent que la déforestation favorise ces catastrophes.

En janvier, 40 Indonésiens avaient trouvé la mort lors d'inondations qui ont touché la ville de Sumedang, dans l'ouest de Java.

L'agence nationale de gestion des catastrophes estime que 125 millions d'Indonésiens, soit environ la moitié de la population de l'archipel, vivent dans des régions à risque de glissements de terrain.