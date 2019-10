Plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Manchester, la police antiterroriste saisie

La police antiterroriste britannique a été saisie après une attaque à l'arme blanche qui a fait plusieurs blessés, vendredi dans un centre commercial de Manchester, pour laquelle un suspect d'une quarantaine d'années a été arrêté.

L'attaque a eu lieu vers 11H15 locales (10H15 GMT) et a entraîné le déploiement d'un important dispositif de sécurité dans cette ville du nord de l'Angleterre, frappée en 2017 par un attentat à la bombe qui avait fait 22 morts à la sortie d'un concert de la pop star américaine Ariana Grande.

Compte tenu de "la localisation de l'incident et sa nature, les officiers de la police antiterroriste mènent les investigations", a indiqué la police dans un communiqué. Le suspect a été placé en garde à vue. Les enquêteurs restent "ouverts" à d'autres pistes, selon la police.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient des policiers en train de maîtriser un homme au sol.

Trois personnes ont été emmenées à l'hôpital, et non cinq comme indiqué précédemment, selon les services de secours et la police.

Deux femmes qui ont été poignardées étaient dans un état "stable", selon la police. Un homme de 50 ans a lui aussi été blessé par arme blanche, selon la même source.

Sur Twitter, le Premier ministre britannique Boris Johnson s'est dit "choqué" et a adressé ses "pensées" aux victimes, remerciant les services de secours et les enquêteurs.

Selon les médias locaux, le centre commercial d'Arndale, où se sont déroulés les faits, a été évacué. Un large dispositif de sécurité a été mis en place.

- "En larmes" -

Un témoin de la scène, prénommé Jordan, a raconté à l'agence de presse PA avoir vu un "homme muni d'un couteau se précipiter vers plusieurs personnes". Peu après, "les agents de sécurité ont ordonné au personnel des magasins de fermer boutique et de diriger les clients vers le fond des magasins", a ajouté le jeune homme de 23 ans, employé dans l'un des commerces du centre commercial.

Freddie Houlder, 22 ans, a quant à lui raconté à PA avoir entendu "des cris juste à l'extérieur" du magasin dans lequel il se trouvait. Une femme est alors entrée dans la boutique en expliquant qu'un homme venait tout juste de tenter de la poignarder.

"Heureusement elle avait une veste épaisse", a-t-il ajouté, expliquant que cette femme avait cru dans un premier temps qu'il s'agissait d'un faux couteau, mais qu'elle s'était "effondrée en larmes" lorsque la police lui a dit qu'il s'agissait d'un vrai.

Selon le jeune homme, l'assaillant essayait de frapper des gens "au hasard".

La ville de Manchester avait été frappée il y a plus de deux ans par un attentat revendiqué par le groupe jihadiste Etat islamique.

Le 22 mai 2017, Salman Abedi avait fait exploser une bombe à la sortie d'une salle de concert dans laquelle venait de se produire la pop star américaine Ariana Grande. Vingt-deux personnes avaient été tuées, dont sept enfants, et 260 blessées.

Un comité parlementaire avait conclu que les services de renseignement britanniques avaient raté plusieurs occasions d'empêcher le jihadiste de mener son attaque.

En 1996, le centre commercial avait été visé par un attentat revendiqué par l'Armée républicaine irlandaise (IRA), qui avait fait 212 blessés.

Une camionnette piégée avait explosé face à l'une des entrées du bâtiment. Plus de 1.000 m2 de bureaux et commerces avaient été détruits, causant pour 880 millions d'euros de dégâts.