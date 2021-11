Plusieurs villes de l'ouest du Canada paralysées par des pluies torrentielles

Des milliers de personnes évacuées et sans électricité, des centaines d'autres bloquées dans leur véhicule, un oléoduc à l'arrêt: des pluies torrentielles ont entraîné des inondations et des glissements de terrain, paralysant lundi plusieurs villes de la Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada.

"Après des pluies abondantes, des glissements de terrain et inondations ont touché diverses routes à l'intérieur des terres de Colombie-Britannique", a tweeté le ministère des Transports et des Infrastructures de la province dans la nuit de dimanche à lundi.

Plusieurs autoroutes y étaient en effet fermées dans des zones déjà touchées cet été par d'importants feux de forêt. Des dizaines de milliers de personnes étaient affectées à travers la province par des coupures d'électricité, d'après l'entreprise Hydro BC.

En fin de journée, les services d'urgence ont indiqué avoir transporté la veille dans la soirée neuf patients avec des blessures mineures à la suite d'un glissement de terrain survenu dans ce secteur.

"De 80 à 100 véhicules" étaient également bloqués depuis la nuit dernière par des glissements de terrain sur une autoroute près d'Agassiz, à une centaine de kilomètres à l'est de Vancouver, ont déclaré les autorités, lors d'un point presse dans la matinée. Des équipes de sauvetage, de pompiers et de police sont déployées pour les aider.

Les forces canadiennes ont envoyé des hélicoptères pour secourir ces automobilistes, environ 275 personnes étaient bloquées dans leur véhicule, dont une cinquantaine d'enfants, selon les médias locaux.

- Milliers d'évacuations -

Des images relayées par les autorités locales montraient la crue de la rivière Similkameen, dans le sud de la Colombie-Britannique. D'autres montraient la ville de Merritt, inondée par la crue de la rivière Coldwater.

Les quelque 7.000 habitants de cette ville située à 300 km au nord-est de Vancouver ont reçu l'ordre d'évacuer vers des centres d'urgences dans la matinée, puis reçu l'interdiction de retourner à Merritt après l'inondation de l'usine de traitement des eaux usées. Deux ponts ont également été inondés.

"Aux gens de Merritt et aux Britanno-Colombiens touchés par les inondations: soyez prudents", a prié le Premier ministre canadien Justin Trudeau sur Twitter, dans l'après-midi. "On va être là pour vous fournir le soutien nécessaire pour vous aider à faire face à ces inondations et aux conditions extrêmes et à vous en remettre", a-t-il promis.

En outre, ces intempéries ont conduit à la fermeture de l'oléoduc controversé Trans Mountain, qui a été nationalisé par le gouvernement de M. Trudeau en 2018. Le pipeline a été arrêté "par mesure de précaution" a confirmé l'entreprise à l'AFP, en raison des "vastes inondations et des coulées de boue emportant des débris dans le secteur de Hope", à 150 km à l'est de Vancouver.

Les travaux d'agrandissement de l'oléoduc, qui doit entrer en service d'ici fin 2022, ont également été interrompus dans les régions de "Lower Mainland, Hope et Merritt en raison des pluies torrentielles prolongées".

Ceux-ci visent à augmenter de 300.000 à 890.000 barils par jour la capacité de cet oléoduc qui achemine le pétrole issu des sables bitumineux de l'Alberta, cœur de l'industrie pétrolière canadienne, vers la banlieue de Vancouver.

Un peu à l'ouest d'Agassiz, la ville d'Abbotsford a émis un ordre d'évacuation concernant plus d'une centaine de domiciles après ces intempéries.

"En seulement 140 jours, Abbotsford a enregistré son jour le plus chaud de l'histoire (42,9 °C) et maintenant, le jour le plus humide de l'histoire (100,4 mm)", a observé sur Twitter Tyler Hamilton, météorologue originaire de la région.

Le ministère de l'Environnement, qui relève que "près de 230 mm" de pluie ont été observés dans la vallée du Fraser, prévoyait en début d'après-midi encore 30 mm de précipitations sur la journée de lundi.