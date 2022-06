Pogba se livre dans un doc intimiste avant son transfert

Paul Pogba, en attendant d'annoncer bientôt son futur club après la fin de son contrat avec Manchester United, reconnaît être à "un tournant de sa carrière" dans un documentaire intimiste disponible à partir de vendredi sur Prime Video.

La star des Bleus n'y annonce pas sa future destination, alors que plusieurs médias spécialisés italiens assurent qu'il va revenir à la Juventus Turin, où il a connu ses meilleures années en club (2012-2016).

"Aujourd'hui je suis à un tournant de ma carrière, j'ai de grandes décisions à prendre qui vont déterminer mon avenir et je n'ai pas le droit à l'erreur", raconte le milieu de 29 ans dès les premiers instants de ce documentaire en cinq épisodes.

Tournée entre Manchester, Miami ou Roissy-en-Brie (Seine-et-Marne), sa ville d'origine, cette série est avant tout un portrait intimiste, racontant sa vie familiale et amicale, ses déchirures de jeunesse ou sa relation avec l'islam.

Les débuts et les exploits de Pogba y sont retracés à travers des séquences de dessin animé et des images d'archives, aux côtés des séquences filmées en famille et les interviews de ses proches.

L'agent Mino Raiola, la "terreur des clubs", et son associée l'avocate Rafaela Pimenta, sa "maman de business" qui a repris en main l'écurie du célèbre intermédiaire mort en avril, sont omniprésents. Le fil rouge du film est en effet la négociation avortée pour une éventuelle prolongation à Manchester et les nombreuses rumeurs de transferts de l'été 2021, notamment vers le Paris-SG.

"Un joueur doit se sentir important dans le club et dans l'équipe", y confie Pogba lors de l'une de ses nombreuses discussions avec ses agents, regrettant le manque de soutien des "Red Devils" lorsqu'il a été blessé.

"J'aimerais le voir au Paris-SG..." glisse pour sa part Mino Raiola, avant que Pogba ne reste finalement à Manchester pour honorer sa dernière année de contrat dans ce club "qu'il aura toujours dans le coeur".

A son protégé, pour qui il avait conclu un ronflant transfert de plus de 100 millions d'euros vers Manchester en 2016, Raiola dresse lors d'une autre séquence le portrait robot du club dont il aurait besoin: "On doit essayer de te faire sentir comme quand tu es avec les Bleus. Tu es un autre Pogba avec les Bleus qu'avec Manchester. Tu es le vrai Pogba, le Pogba de la Juventus, le Pogba que tout le monde aime..."

A Turin, "c'est là où je suis devenu un homme", glisse à un autre moment Pogba en se remémorant ses années en Serie A.

Attendu les bras ouverts par la Juve, la star des Bleus pourrait y signer début juillet un contrat de quatre ans, après la fin formelle de son contrat actuel avec les "Red Devils" (30 juin), selon plusieurs médias.