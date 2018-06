Poker clandestin: 10 mois avec sursis requis contre un joueur professionnel

Le parquet de Paris a requis mardi 10 mois de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende à l'encontre du joueur professionnel de poker Antony Lellouche, jugé pour avoir organisé des parties de poker clandestines à Paris fin 2014.

Le joueur de 37 ans, barbu et vêtu de sombre, a assuré devant le tribunal correctionnel qu'il n'avait fait que participer à ces parties organisées entre novembre et décembre 2014 dans un appartement du XVIe arrondissement de Paris, et non les organiser.

Lui qui joue aujourd'hui au Sénégal a affirmé que sa présence devant les juges n'avait "aucun sens" et que ces parties se tenaient indépendamment de sa présence.

Fin 2014, alors que la plupart des cercles de jeux fermaient à Paris, il avait tout juste, selon lui, "appelé deux-trois joueurs" qu'il connaissait pour leur proposer une place à cette table.

M. Lellouche, comme cinq autres prévenus, est poursuivi pour association de malfaiteurs et participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard.

Le parquet a estimé qu'Antony Lellouche, qui avait aussi contacté des croupiers, était "la valeur sûre de ce cercle de jeux, une sorte d'appât": "Il a permis de professionnaliser ce cercle, de lui donner une certaine légitimité".

Deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, et 30.000 euros d'amende, ont été requis à l'encontre de Franck F., 47 ans, qui a affirmé à la barre avoir été le seul organisateur de ce cercle où une trentaine de joueurs réguliers s'adonnaient au poker "Omaha" à cinq cartes.

Les joueurs, qui "n'avaient plus d’endroit où jouer", venaient dans cet appartement loué sur AirBnb "jouer avec des gens normaux. Pas de triche, pas d'arnaque, pas de bandits !", a-t-il assuré.

Et 10 mois avec sursis et 5.000 euros ont été demandés à l'encontre d'un troisième prévenu, qui avait notamment géré la "caisse".

"Joueurs de qualité", "gains très importants": malgré sa durée de vie assez courte, ce cercle a eu "un succès considérable", a estimé la procureure, pointant un "préjudice extrêmement important pour l'Etat".

En face, la défense d'Antony Lellouche a plaidé la relaxe. "J'ai appris qu'on pouvait être coupable uniquement du fait de sa notoriété", a dénoncé l'un de ses avocats, Philippe Sarda, qui a critiqué "un traitement pénal anormal" pour son client.

Les croupiers et joueurs qu'il a contactés étaient "avant tout des amis", selon son autre conseil, Hector Bernardini.

Contre trois autres hommes jugés dans un volet connexe, pour des parties clandestines à Paris, Deauville ou Lognes, des peines allant de quatre mois avec sursis à un an et 10.000 euros d'amende ont été requises.

L'enquête avait débuté par une dénonciation anonyme à la police. La police avait fait une "descente" dans l'appartement du XVIe en décembre 2014.

"Vous avez parlé d'économie souterraine. Quelle économie souterraine ?", s'est défendu Franck F. "J'ai un compte à La Poste, il y a 80 euros dessus".

Jugement mercredi à 13H30.