Police scientifique: des experts à la pointe de l'enquête

Portrait-robot génétique, traqueur de sperme, analyses ultra-fines d'explosifs ou de nouvelles drogues synthétiques: le congrès des polices scientifiques européennes, qui réunit 800 experts à Lyon jusqu'à vendredi, illustre la place croissante de ces techniques dans les enquêtes.

En France, les départements techniques et scientifiques de la police réalisent une intervention par minute.

"Il n’y a plus de police d’investigation sans police scientifique", a souligné Eric Morvan, directeur général de la police nationale (DGPN), en ouvrant jeudi une session à huis clos consacrée aux retours d'expérience des polices européennes confrontées au terrorisme.

"Les apports technologiques sont à la base" des enquêtes en matière de terrorisme, relève le patron de la police française.

Ainsi, l'analyse chimique des explosifs lors des attentats de Paris en 2015 "a permis de déterminer les produits et dispositifs employés au Stade de France et au Bataclan. Cela a participé, aux côtés des autres investigations bien sûr, à trouver un lien entre les terroristes", explique à l'AFP Fabrice Besacier, chef de la division chimie au laboratoire de l'Institut national de police scientifique (INPS) de Lyon.

Dans la police du quotidien, la chimie traque les traces de peinture lors des délits de fuite, peut déterminer l'origine criminelle d'un incendie, caractériser un produit stupéfiant... "Les enquêteurs peuvent ainsi relier des saisies de drogue et confondre tout un réseau", indique-t-il.

Echanger savoir et savoir-faire, c'est l'un des enjeux de ce 8e congrès de la prestigieuse European Academy of Forensic Science (EAFS).

Parmi les dernières innovations, le STK (Sperm Tracker) permet de détecter les traces de sperme sur les pièces à conviction dans un délai très court, avec un prélèvement précis et simple.

"STK est beaucoup plus fiable que les lampes UV et autres sources lumineuses - que l'on voit dans les séries américaines. Elles ne détectent pas toutes les traces et entraînent de nombreux faux positifs", explique à l'AFP Samuel Serraz de la société de biotechnologie Axo Science, implantée à Lyon, qui a mis au point le STK, en collaboration avec l'INPS notamment.

Cette technologie, basée sur un papier spécial imprégné d'un réactif spécifique, "est non toxique" contrairement aux produits chimiques, cancérigènes, également utilisés pour détecter ces traces.

"L'idée, c'est de faire du STK, le Bluestar (réactif révélateur de traces de sang) pour le sperme !", relève-t-il. Après l'avoir testé pendant deux ans, la police l'a adopté puis la gendarmerie. Il commence à s'exporter, notamment en Allemagne.

Axo Science doit sortir fin 2018 une version spray du STK permettant de le transporter sur les scènes de crime.

- Portrait robot génétique -

Parmi les récentes révolutions, le "portrait-robot génétique". Cette nouvelle méthode autorisée en France par un arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2014 permet grâce à l'ADN de déterminer la couleur des yeux, des cheveux, l'origine bio-géographique, les nuances de couleur de peau, la présence de tâches de rousseur, la prédisposition à la calvitie.

L'INPS a été saisie dans ce cadre de 45 affaires criminelles depuis 2015.

"On estime que les témoignages sont fiables dans 27% des cas seulement. Le portrait génétique dans 95%", indique François-Xavier Laurent, responsable de ces recherches à l'INPS de Lyon. "En France, on est dans un flou juridique. On milite pour un vrai texte de loi sur ce qui est acceptable en la matière". Les Pays-Bas l'ont fait. En revanche, le portrait génétique est interdit en Allemagne ou en Belgique.

"Avec l'étude poussée de l'ADN, on va pouvoir en 2019 prédire l'âge à plus ou moins 3 ans", assure-t-il. "Dans trois ans, ce sera la taille et la corpulence, en tenant compte aussi des habitudes de vie de la personne. Le tabac ou l'alcool par exemple laissent des traces dans l'ADN", poursuit le jeune ingénieur de 34 ans.

"Et d'ici 5 à 6 ans, on pourra faire le portrait-robot facial d'un individu, une véritable photo génétique".

cha/fga/nm