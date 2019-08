Pollution au plomb en Zambie 25 ans après la fermeture de mines, selon HRW

Les enfants vivant dans la ville de Kabwe, dans le centre de la Zambie, sont toujours exposés à des niveaux élevés de plomb, vingt-cinq ans après la fin de l'exploitation minière dans la région, a déclaré Human Rights Watch vendredi.

Selon un rapport de l'ONG de défense des droits de l'homme, la ville de la région de Copperbelt présente encore des niveaux extrêmes de contamination au plomb et les enfants continuent d'être exposés à des niveaux toxiques élevés dans le sol et la poussière autour de leurs maisons, écoles et aires de jeux.

"Le gouvernement zambien est conscient que Kabwe est gravement contaminée depuis des décennies, c'est le cas depuis les années 1990 et les efforts de nettoyage ont été insuffisants", a déclaré à l'AFP Joanna Naples-Mitchell, responsable des droits des enfants chez HRW et auteur du rapport.

"Il s'agit d'une urgence de santé publique et le gouvernement ne réagit pas avec le sentiment d'urgence qui s'impose. Il s'agit d'une crise", a-t-elle dit.

Selon le rapport, même si les mines de plomb et de zinc ont fermé depuis 1994 dans la ville, diverses études médicales menées au cours des sept dernières années montrent que les taux de plomb dans le sang des enfants y sont encore élevés.

Entre 2003 et 2011, la Banque mondiale a financé un projet gouvernemental visant à nettoyer les townships touchés de Kabwe ainsi qu'à tester et soigner les enfants mais quelque 76.000 personnes, soit un tiers de la population de la ville, vivent toujours dans des zones contaminées.

Une étude publiée l'année dernière et citée par HRW estime que plus de 95% des enfants des townships entourant la mine de plomb ont des niveaux élevés de plomb dans le sang et qu'environ la moitié nécessitent une intervention médicale, a déclaré Mme Naples-Mitchell.

Kabwe, à environ 150 kilomètres au nord de Lusaka, est l'un des endroits les plus pollués au monde par des décennies d'exploitation minière, avec de graves conséquences sanitaires.

Il y a trois ans, le gouvernement a lancé un autre projet quinquennal financé par la Banque mondiale pour nettoyer les quartiers contaminés au plomb et effectuer de nouveaux tests et traitements.

HRW invite le gouvernement à modifier son approche car "les modèles passés n'ont pas fonctionné". "L'étude qui a été réalisée en 2018 montre que les niveaux de plomb ont été les mêmes que dans les années 1970 ", a noté Mme Naples-Mitchell.

Dans une lettre à HRW du mois dernier, le gouvernement a dit ne pas disposer des ressources suffisantes pour faire face à l'ampleur de la contamination.