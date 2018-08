Pollution à l'ozone: circulation différenciée à Lyon et en Isère lundi

Le préfet du Rhône a placé dimanche le bassin lyonnais en vigilance rouge pour les concentrations d'ozone et instauré la circulation différenciée à partir de lundi 05h00 à Lyon et Villeurbanne, interdisant de rouler aux véhicules les plus polluants.

Seuls ceux "affichant un certificat qualité de l’air (vignette Crit’Air) seront autorisés à circuler", précise le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône dans un communiqué.

"Le périmètre d’application de la mesure est constitué par les voiries situées à l'intérieur des communes de Lyon et de Villeurbanne, hormis certaines voies et itinéraires", comme le périphérique Nord ou les autoroutes A6, A7 et A42.

Un numéro de téléphone (0811 000 669) sera mis à la disposition des automobilistes lundi à partir de 07h00.

Dans le cas où la situation ne s’améliorerait pas dans un délai de deux jours, les véhicules autorisés à circuler seront uniquement ceux affichant un certificat qualité de l'air de classe "zéro émission moteur", ou de classe 1, ou de classe 2, ou de classe 3, ajoute la préfecture du Rhône.

Cette mesure de circulation différenciée débutera aussi lundi matin à 05h00 en Isère, département également en alerte de niveau 2 à l'ozone depuis dimanche, avait annoncé un peu plus tôt la préfecture de ce département.

L'ozone est un polluant dit "secondaire" né, sous l'effet du soleil, de réactions chimiques entre d'autres polluants de l'air, comme les oxydes d'azote principalement émis par le trafic routier, et les composés organiques volatiles issus notamment de l'industrie.

Ce gaz, à des concentrations élevées, peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles.

La circulation différenciée doit également être mise en place à Paris ou encore Strasbourg lundi matin.

