Pologne: la vodka confisquée servira de désinfectant

En Pologne, près d'un demi-million de litres de vodka de contrebande et d'alcool pur produit illégalement pourront être utilisés comme désinfectant dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé vendredi le parquet national.

Les services des douanes et du fisc gardent au moins 430.000 litres de vodka et d'alcool pur, frelaté ou non, qui ont été soit saisis pour servir de preuves dans des procédures judiciaires, soit confisqués à la suite de ces procédures.

Au lieu d'être détruits, plusieurs milliers de litres ont d'ores et déjà été remis aux services intéressés pour servir à la désinfection de bâtiments, de locaux et de moyens de transport.

Ainsi, les pompiers d'Olsztyn, dans le nord-est de la Pologne, ont reçu 1.000 litres d'alcool pur, tandis que trois hôpitaux, deux à Olsztyn et un à Elblag, en ont reçu au total 2.500 litres, a déclaré à l'AFP Marta Rosiak, porte-parole de l'administration des douanes de cette région, qui voisine avec la région russe de Kaliningrad.

Cette opération sera poursuivie dans les prochains jours au profit également de la police, des gardes frontières et de l'administration publique.

Des distilleries clandestines, artisanales ou industrielles, sont fréquemment démantelées en Pologne, notamment dans le nord-est du pays. Elles produisent du "bimber", une vodka artisanale populaire dans les campagnes et nettement moins coûteuse que leur équivalent produit légalement.