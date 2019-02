Pologne: le mineur porté disparu après une secousse retrouvé vivant

Les sauveteurs polonais ont retrouvé vivant mercredi un mineur encore porté disparu après une forte secousse survenue la veille dans la mine de cuivre de Rudna, dans l'ouest de la Pologne, a annoncé le directeur de la mine.

"Le mineur a survécu parce qu'il se trouvait dans la cabine spécialement renforcée d'un véhicule de transport", a indiqué M. Marek Swider, qui dirige la mine de cuivre la plus grande d'Europe appartenant au groupe KGHM, au cours d'une conférence de presse.

Il était en assez bonne forme "pour monter sans assistance dans une voiture", a-t-il ajouté.

Le bilan de la secousse, dont l'origine reste à déterminer, survenue mardi peu avant 14H00 (13H00 GMT), à 770 mètres de profondeur, s'est avéré moins lourd que ce qu'on avait craint au début des recherches, quand 14 des 32 mineurs présents dans la zone de l'accident avaient été portés disparus.

Tous ont maintenant été retrouvés et un seul est considéré comme étant dans un état grave, souffrant de plusieurs blessures.

La mine Rudna, située au nord de la ville de Polkowice en Basse-Silésie, est la plus grande mine de cuivre d'Europe et l'une des plus grandes du monde.

Le 29 novembre 2016 elle a été touchée par une secousse qui a tué huit mineurs.