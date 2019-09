Polynésie: saisie de 5,5 kilos de méthamphétamine à l'aéroport de Tahiti

Quelque 5,5 kilos de méthamphétamine ont été saisis samedi par les douaniers de l'aéroport de Tahiti en Polynésie, a-t-on appris mercredi auprès du parquet de Papeete.

La drogue de synthèse a été découverte dans les bagages d'un homme de 44 ans qui revenait des Etats-Unis.

"Cette personne s'est rendue à Los Angeles la semaine dernière pour prendre possession de la drogue et la ramener sur le territoire polynésien en vue de l'écouler à partir d'un réseau structuré compte tenu de la quantité saisie", a déclaré le procureur de la République en Polynésie, Hervé Leroy, lors d'une conférence de presse.

Le haut magistrat a précisé que cette saisie, d'une valeur marchande de "plus de 9 millions d'euros" et qui devait permettre la confection de "110.000 doses" était la "saisie la plus importante" jamais réalisée à l'aéroport de Tahiti.

Le mis en cause doit prochainement être déféré au parquet en vue de sa mise en examen.

Le trafic de l'"ice", surnom de cette drogue de synthèse particulièrement dure et addictive, baptisée aussi "pas dormir" par les Polynésiens, prolifère depuis deux ans au sein de cette collectivité d'Outre-Mer.

Un laboratoire de fabrication de méthamphétamines a notamment été démantelé par la gendarmerie à Tahiti en janvier dernier. Plusieurs "mules", qui dissimulaient la drogue dans leur vagin ou leur rectum ont également été arrêtées en 2018 à l'aéroport de Tahiti. Une autre affaire récente a impliqué un guide touristique, qui proposait des séjours en Californie et dissimulait la drogue dans les valises de ses clients.

Selon un magistrat spécialisé dans la lutte contre les stupéfiants, interrogé par l'AFP, il y aurait aujourd'hui "entre 7.000 et 10.000 consommateurs" en Polynésie pour une population d'environ 280.000 habitants.

Le gramme est vendu en moyenne 140.000 francs Pacifique (1.200 euros), et jusqu'à 200.000 francs (1.700 euros) depuis que des arrestations récentes ont fait diminuer l'offre.