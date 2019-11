Pont effondré en Haute-Garonne: le poids du camion en question

Un possible surpoids du camion qui roulait sur le pont qui s'est effondré à Mirepoix-sur-Tarn (Haute-Garonne), tuant deux personnes, était mardi au centre des investigations, le maire assurant qu'il pesait "plus de 40 tonnes", soit plus du double autorisé.

Les plongeurs de la gendarmerie "ont reconnu l'engin et en faisant l'addition du poids du camion, de ce qu'il transportait (...) on estime à plus de 40 tonnes, largement. c'était un camion de gabarit hors normes, le pont a craqué", a affirmé à l'AFP l'élu, Eric Oget.

Deux personnes ont trouvé la mort dans cet accident: une adolescente de 15 ans habitant Mirepoix-sur-Tarn, et le chauffeur du camion.

Le pont suspendu, une structure métallique datant de 1931, qui s'est brutalement effondré lundi peu après 08h00, peut supporter une charge maximale de 19 tonnes, comme l'indiquent des panneaux à ses extrémités.

L'ouvrage avait été contrôlé à plusieurs reprises et "n'avait pas été identifié comme posant des problèmes particuliers", avait assuré lundi la secrétaire d’État à la Transition écologique Emmanuelle Wargon, venue sur place avec le secrétaire d’État à l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Le camion, un "porte-char", appartenait à une entreprise locale de forage, qui a été perquisitionnée.

Les enquêteurs poursuivent mardi leurs investigations, en exploitant notamment les images prises par les plongeurs, des constatations techniques précieuses pour la suite de l'enquête. Des deux côtés du pont, des gendarmes étaient mardi en train de "geler" la scène avec des lasers et des drones en vue d'un modélisation en 3D, a constaté un journaliste de l'AFP.

- "On veut comprendre" -

La carcasse du camion devrait être remontée à la surface mais cette opération complexe pourrait prendre du temps. Le chantier sera compliqué par le dénivelé de 19 mètres entre la surface de l'eau et la chaussée.

Le tablier du pont s'est presque totalement effondré dans le Tarn, précipitant dans l'eau les deux véhicules qui s'y trouvaient: la voiture où se trouvait l'adolescente, conduite par sa mère, et le poids-lourds.

Selon le président de la communauté de communes, Jean-Marc Dumoulin, le passage de camions en surpoids n'y était pas exceptionnel, ce qui aurait pu le fragiliser.

Mardi, la population était encore sonnée par le drame: "on veut savoir qui s'est passé, on veut comprendre", insistait un jeune habitant, Thomas Ferrandis.

Les habitants, qui empruntent régulièrement cette desserte, majeure pour leur localité, ont été d'autant plus choqués que des bus scolaires venaient d'y passer, selon un témoin.

Le corps de la jeune fille, élève en première dans un lycée privé d'enseignement professionnel des environs, a été rapidement repêché, tandis que sa mère a pu être secourue par des témoins. Le corps du chauffeur a été remonté lundi soir.

- "Plan Marshall" des ponts -

Alors que l'accident a relancé les inquiétudes sur l'état des ponts en France, le Bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre (BEA-TT) a été chargé par le gouvernement de mener ses propres investigations, en plus de l'enquête dirigée par le parquet de Toulouse et confiée à la section de recherches de la gendarmerie.

L'ouvrage, rénové en 2003, "n'était pas classé à surveillance renforcée ou en état critique", selon Georges Tempez, du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema).

Cet organisme public en avait réalisé en 2017 une inspection détaillée. Un dernier contrôle avait aussi été mené en décembre 2018.

Ce drame "illustre malheureusement" les conclusions de la mission d'information sénatoriale sur la sécurité des ponts, à savoir qu'il y a "une vraie dangerosité de l'état de nos ponts", a pour sa part déclaré son président Hervé Maurey.

Mise en place après l'effondrement du viaduc autoroutier de Gênes (Italie), qui a fait 43 morts en août 2018, la mission a estimé qu'au moins 25.000 ponts français "sont en mauvais état structurel", et appelé fin juin à "un +plan Marshall+ pour éviter un drame".

La région compte d'autres ponts suspendus, construits après les crues du Tarn de 1930 qui avaient endommagé les ponts anciens.