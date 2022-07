Popularité en hausse pour Macron et Borne en juillet

La cote de popularité d'Emmanuel Macron est en hausse de 5 points en juillet, avec 43% d'opinion favorable, tout comme celle de la Première ministre Elisabeth Borne, qui progresse de 8 points, à 49%, selon un sondage BVA pour RTL et Orange publié vendredi.

Après une popularité en baisse en juin (39%) à la suite d'une séquence post législatives compliquée, le chef de l’Etat progresse notamment chez les 18-34 ans (43%, +11).

Dans le détail, il conserve un socle de soutien solide au sein de son camp (99% des sympathisants LREM l’apprécient) mais peut aussi compter sur la bienveillance des sympathisants LR (51%, +1), PS (39%, +1) et EELV (38%, +2).

Elisabeth Borne voit elle aussi sa cote de popularité nettement progresser, retrouvant le niveau qui était le sien au moment de sa nomination.

Elle bénéficie d’une meilleure image que le chef de l'Etat auprès des sympathisants de gauche, notamment ceux qui se sentent proches du PS (54%) et d’EELV (43%), mais les sympathisants LFI la rejettent tout autant qu’Emmanuel Macron. Elle est aussi très bien perçue par les sympathisants LR (58% de bonnes opinions).

Par ailleurs, pour 58% des Français (+2), la nouvelle composition de l’Assemblée est une bonne chose, notamment pour les sympathisants LFI (77%) et RN (79%).

Mais 71% des personnes interrogées estiment que le plus souvent, les députés de l'opposition devraient chercher à négocier avec la majorité pour faire émerger des compromis, seuls 28% préférant qu'ils s'opposent de façon plus systématique.

Sans surprise, les sympathisants LFI souhaitent majoritairement (55%) que les députés d'opposition soient dans une posture de rejet, quand les sympathisants PS (82%) et EELV (82%) souhaitent très largement que l’on recherche le compromis avec le gouvernement.

Enfin, 39% des Français souhaitent que Marine Le Pen ait davantage d'influence dans la vie politique à l'avenir (+2). C'est la figure d'opposition qui bénéficie de la plus forte cote d'influence, loin devant Jean Luc Mélenchon (25%, -1).

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 1.000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogées par Internet entre le 19 et le 21 juillet 2022, selon la méthode des quotas avec une marge d'erreur entre 1,4 et 3,1 points.