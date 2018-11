Popularité : Macron chute, Philippe résiste

La popularité d'Emmanuel Macron chute de 4 points en un mois à 21%, alors que celle d'Edouard Philippe reste stable à 27% et devance désormais nettement celle du chef de l'Etat, selon un sondage YouGov diffusé jeudi.

Après un léger rebond en septembre (+2) dans ce baromètre, la cote du Président de la République est à son plus bas niveau depuis le début du quinquennat. Et près de sept Français interrogés sur dix (69%, +2) portent un jugement "défavorable" sur son action, selon cette enquête pour le HuffPost et CNews.

Emmanuel Macron gagne notamment 2 points auprès des sympathisants de gauche et en perd 4 auprès de ceux du centre.

Le Premier ministre progresse pour sa part aussi bien auprès des proches de la droite (+10) que de la gauche (+9) et du centre (+4). Mais 57% (-2) des personnes interrogées jugent toujours négativement son action.

L'opinion des Français sur l'action du gouvernement se dégrade par ailleurs, avec 20% (-4) seulement de jugements favorables et 71% (+3) d'avis contraires.

Les préoccupations des Français restent les mêmes, avec en tête la protection sociale (retraites, sécurité sociale...) (19%, +1), devant le chômage et l'emploi (18%, +1), l'immigration (12%, -4) et l'insécurité (12%, +4).

Enquête réalisée en ligne du 24 au 25 octobre auprès d'un échantillon de 1010 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points.